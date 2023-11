Vasseur matiza las ocasiones en las que Sainz ha batido a Leclerc en 2023

Mientras en equipos como Red Bull y Aston Martin es uno de sus pilotos quien acumula muchas mejores estadísticas este año, en Ferrari los mejores números están repartidos en la F1 2023.

Charles Leclerc lleva cuatro poles por dos de Carlos Sainz, y un podio más (cuatro frente a tres), pero el español es el único piloto no Red Bull que ha ganado una carrera en lo que va de curso, en Singapur.

Tras haber logrado el doblete en la clasificación de México, el domingo Motorsport.com preguntó al director Frederic Vasseur si era esperanzador que después de que en algunas carreras Sainz fuera claramente más rápido y en otras lo fuera Leclerc, era esperanzador que sus dos pupilos ahora parecieran estar al mismo nivel de felicidad con el coche.

Y el francés de Ferrari, lejos de responder, prefirió señalar que no ve cierto que el español o el monegasco hayan sido claramente más rápido que el otro en ninguna carrera.

"Habían tenido el mismo ritmo durante el fin de semana", dijo sobre la actuación en clasificación en el GP de México. "Pero no estoy muy convencido con tu explicación. En Singapur, en la clasificación fueron menos de cinco centésimas [realmente fueron casi ocho centésimas], en Monza, tuvimos tres centésimas [fueron seis], fue así desde el principio de la temporada, salvo una o dos excepciones. Casi tienen el mismo ritmo en todas las pruebas".

Lo curioso es que Vasseur solo mencionó justo las dos clasificaciones con pole de Sainz. En Singapur, de hecho, la diferencia no fue de menos de cinco centésimas, sino de casi ocho (0.072) y en la pole de Monza Russell se coló entre ellos y Sainz sacó a Leclerc 0.067s, que es muy poco, pero son el doble de centésimas de las que cita el director... ¡y casualmente las mismas que sacó Leclerc a Sainz el sábado en México!

A falta de tres grandes premios, Sainz ha igualado a Alonso y es cuarto en el mundial de pilotos, mientras que Leclerc es séptimo a 17 puntos de su compañero

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Vasseur cree que la diferencia de rendimiento en los distintos instantes de la carrera se debió a los neumáticos, ya que los duros no parecieron funcionar para los del Cavallino.

De hecho, Leclerc fue más rápido durante la primera parte de la carrera, con el alerón roto tras el toque con Pérez al inicio, que cuando lo repararon durante la bandera roja, pero ante la pregunta de si le preocupaba que un alerón roto fuera más rápido que uno nuevo, Vasseur declaró: ""No. No tiene nada que ver con el daño o no daño, es relativo al compuesto medio y al duro".

Ferrari decidió alargar el primer stint de Leclerc cuando heredó el liderato, y tuvo la mala fortuna de hacer su parada dos vueltas antes de la bandera roja que provocó Magnussen y que les habría permitido cambiar las gomas sin perder posición.

"No quiero valorar lo que hubiera pasado si hubiéramos entrado en boxes dos vueltas después, pero hubo bandera roja, y habríamos salido desde la pole position en la reanudación. Las carreras son así, tienen toneladas de acontecimientos. La sensación es que pudimos igualar casi a Max y que probablemente fuimos un poco más rápidos que Lewis en la primera parte de la carrera, y perdimos el paso de la prueba en el segundo stint, y creo que la única diferencia es el compuesto", sentenció.

Por último, negó que haya frustración en Ferrari por las poles que no convierten en victoria los domingos. "Frustrante no es la palabra adecuada", comenzó. "Cuando eres tercero y cuarto no quiero decir que sea una mala carrera. Tuvimos un mal stint al final, esto está claro, fue el principal problema, pero la primera parte de la carrera había ido muy bien".

"Creo que estamos dando un paso adelante desde hace tiempo, hemos hecho las cuatro poles de las últimas seis carreras. Es un paso adelante para nosotros y tenemos que ser probablemente un poco más consistentes en carrera o al menos no tener tanta diferencia entre esos stints porque ahí es donde es muy a menudo perdemos la posición", sentenció.