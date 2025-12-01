Vasseur revela el motivo oculto detrás del peor fin de semana del año para Ferrari

El jefe de equipo de Ferrari, Frederic Vasseur, afirmó que la Scuderia no logró adaptarse a las presiones de neumáticos obligatorias en el Gran Premio de Qatar, lo que llevó al equipo a su peor rendimiento del año en Fórmula 1.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton se clasificaron noveno y 18º para la sprint, 10º y 18º para el gran premio, y sumaron apenas cuatro puntos durante el fin de semana, su peor botín de la temporada aparte del doble abandono en el GP de los Países Bajos.

Este resultado ha relegado a Ferrari a la cuarta posición del campeonato de constructores, tres grandes premios después de que la Scuderia ocupara el segundo puesto tras México.

Había preocupación por el desgaste de los neumáticos en el circuito de Losail, lo que llevó a que Pirelli ajustara las presiones obligatorias, mientras que se prohibió a los coches completar tandas de más de 25 vueltas en carrera; parece que eso no ayudó a Ferrari.

"Como equipo tenemos que intentar entender qué hicimos mal este fin de semana", dijo Vasseur el domingo por la noche. "Por lo que entiendo hasta ahora, está relacionado con la presión de los neumáticos, con la prescripción, que era un poco como ir sobre un globo durante todo el fin de semana y nos costó manejarlo, pero es igual para todos, lo que significa que hicimos un peor trabajo que los demás".

Preguntado si esperaba que el rendimiento cayera tanto después de detener el desarrollo del SF-25 en abril, el francés respondió: "Sinceramente no, pero al final del día no tenemos que mezclarlo todo, porque en Austin estuvimos en el podio. Eso significa que no se trata solo del desarrollo. Los demás no desarrollaron entre Austin y hoy".

"Creo que este fin de semana sufrimos mucho con la puesta a punto, y probablemente también esté relacionado con la prescripción de la presión de los neumáticos. Sufrimos desde la primera vuelta hasta la última vuelta de la carrera. Quizá hoy fue un poco mejor, pero muy poco. Pero es parte de la explicación. Aunque la parte principal de la situación de este fin de semana está ligada al ‘set-up’ desde la primera vuelta. Estábamos en una situación difícil".

A esto se sumó un problema de dirección asistida que perjudicó las opciones de Ferrari de encontrar la puesta a punto adecuada, agravado por el formato de fin de semana al sprint, con solo una sesión de entrenamientos.

"Hicimos grandes cambios", insistió Vasseur. "Creo que quizá hoy estuvo más o menos bien, pero nos alejamos demasiado cuando los demás solo están afinando detalles; si empiezas muy lejos, estás muerto".

"Y además, hoy, si das un paso atrás de dos décimas, pierdes diez posiciones. Creo que fue en la Q1 de ayer cuando había dos décimas y media entre el P5 y el P16", añadió con mucha precisión: la diferencia fue de 0,241s.

"Eso significa que si estás fuera de la ventana, seguro que pierdes un montón de posiciones. Y en un circuito como este, donde tienes cero degradación, no es fácil adelantar por el trazado, y encima te imponen dos paradas, olvídate de remontar".