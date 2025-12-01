Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 GP de Qatar

Vasseur revela el motivo oculto detrás del peor fin de semana del año para Ferrari

Frederic Vasseur ha explicado el desastroso fin de semana de la Scuderia

Benjamin Vinel Stuart Codling
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Noushad Thekkayil / NurPhoto via Getty Images

El jefe de equipo de Ferrari, Frederic Vasseur, afirmó que la Scuderia no logró adaptarse a las presiones de neumáticos obligatorias en el Gran Premio de Qatar, lo que llevó al equipo a su peor rendimiento del año en Fórmula 1.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton se clasificaron noveno y 18º para la sprint, 10º y 18º para el gran premio, y sumaron apenas cuatro puntos durante el fin de semana, su peor botín de la temporada aparte del doble abandono en el GP de los Países Bajos.

Este resultado ha relegado a Ferrari a la cuarta posición del campeonato de constructores, tres grandes premios después de que la Scuderia ocupara el segundo puesto tras México.

Había preocupación por el desgaste de los neumáticos en el circuito de Losail, lo que llevó a que Pirelli ajustara las presiones obligatorias, mientras que se prohibió a los coches completar tandas de más de 25 vueltas en carrera; parece que eso no ayudó a Ferrari.

"Como equipo tenemos que intentar entender qué hicimos mal este fin de semana", dijo Vasseur el domingo por la noche. "Por lo que entiendo hasta ahora, está relacionado con la presión de los neumáticos, con la prescripción, que era un poco como ir sobre un globo durante todo el fin de semana y nos costó manejarlo, pero es igual para todos, lo que significa que hicimos un peor trabajo que los demás".

Preguntado si esperaba que el rendimiento cayera tanto después de detener el desarrollo del SF-25 en abril, el francés respondió: "Sinceramente no, pero al final del día no tenemos que mezclarlo todo, porque en Austin estuvimos en el podio. Eso significa que no se trata solo del desarrollo. Los demás no desarrollaron entre Austin y hoy".

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Creo que este fin de semana sufrimos mucho con la puesta a punto, y probablemente también esté relacionado con la prescripción de la presión de los neumáticos. Sufrimos desde la primera vuelta hasta la última vuelta de la carrera. Quizá hoy fue un poco mejor, pero muy poco. Pero es parte de la explicación. Aunque la parte principal de la situación de este fin de semana está ligada al ‘set-up’ desde la primera vuelta. Estábamos en una situación difícil".

A esto se sumó un problema de dirección asistida que perjudicó las opciones de Ferrari de encontrar la puesta a punto adecuada, agravado por el formato de fin de semana al sprint, con solo una sesión de entrenamientos.

"Hicimos grandes cambios", insistió Vasseur. "Creo que quizá hoy estuvo más o menos bien, pero nos alejamos demasiado cuando los demás solo están afinando detalles; si empiezas muy lejos, estás muerto".

"Y además, hoy, si das un paso atrás de dos décimas, pierdes diez posiciones. Creo que fue en la Q1 de ayer cuando había dos décimas y media entre el P5 y el P16", añadió con mucha precisión: la diferencia fue de 0,241s.

"Eso significa que si estás fuera de la ventana, seguro que pierdes un montón de posiciones. Y en un circuito como este, donde tienes cero degradación, no es fácil adelantar por el trazado, y encima te imponen dos paradas, olvídate de remontar".

Los pilotos de Ferrari, preocupados:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¿Qué aportó la presencia de Newey a Aston Martin F1 en el GP de Qatar?
Siguiente artículo Todos los equipos de F1, "muy sorprendidos" por la estrategia de McLaren en Qatar

Mejores comentarios
Benjamin Vinel
Más de
Benjamin Vinel
Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 de 2025 en abril

Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 de 2025 en abril

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 de 2025 en abril
Cómo Red Bull estuvo a punto de caer en la misma trampa que McLaren

Cómo Red Bull estuvo a punto de caer en la misma trampa que McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Cómo Red Bull estuvo a punto de caer en la misma trampa que McLaren
Por qué para Verstappen "no importa realmente" ganar el título de F1 2025

Por qué para Verstappen "no importa realmente" ganar el título de F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué para Verstappen "no importa realmente" ganar el título de F1 2025
Lewis Hamilton
Más de
Lewis Hamilton
Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"

Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"
Hamilton alucina con Verstappen: "¿Cómo puede estar a solo 12 puntos?"

Hamilton alucina con Verstappen: "¿Cómo puede estar a solo 12 puntos?"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Hamilton alucina con Verstappen: "¿Cómo puede estar a solo 12 puntos?"
Los pilotos con las carreras más largas de F1 además de Alonso

Los pilotos con las carreras más largas de F1 además de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos con las carreras más largas de F1 además de Alonso
Ferrari
Más de
Ferrari
Galería: los 137 podios de España en la historia de la Fórmula 1

Galería: los 137 podios de España en la historia de la Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Galería: los 137 podios de España en la historia de la Fórmula 1
Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más

Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Cuándo fue el último podio de cada piloto de F1: carrera, fecha y más
Hamilton: "Espero que haya valido la pena detener tan pronto el desarrollo"

Hamilton: "Espero que haya valido la pena detener tan pronto el desarrollo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Hamilton: "Espero que haya valido la pena detener tan pronto el desarrollo"

Últimas noticias

Williams celebra un "sueño hecho realidad": quinto en el Mundial de Constructores 2025

Williams celebra un "sueño hecho realidad": quinto en el Mundial de Constructores 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Williams celebra un "sueño hecho realidad": quinto en el Mundial de Constructores 2025
Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"

Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen sobre la "pesadilla" de Hamilton: "La edad tampoco le ayuda"
Por qué el podio de Qatar pesa distinto para Sainz que el de Bakú

Por qué el podio de Qatar pesa distinto para Sainz que el de Bakú

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué el podio de Qatar pesa distinto para Sainz que el de Bakú
Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 de 2025 en abril

Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 de 2025 en abril

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Ferrari defiende su decisión de detener el desarrollo del coche de F1 de 2025 en abril

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros