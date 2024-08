Vasseur responde a Alonso con inquina por su pronóstico sobre Ferrari

Fernando Alonso sorprendió a todos con sus declaraciones tras la carrera del GP de los Países Bajos en las que afirmó que Ferrari sería "el equipo a batir" en las próximas carreras de Monza y Bakú, dejando a un lado a McLaren y Red Bull, los dos equipos que parecen estar un paso por delante del resto a estas alturas de la temporada 2024 de Fórmula 1.

Esas palabras, aunque podrían haberse tomado como un elogio en Maranello, ocurrió totalmente lo contrario cuando se le preguntó al director del equipo, Fred Vasseur, al respecto: "Si está intentando presionarnos, que tenga claro que no voy a leer el Twitter de Fernando Alonso [ahora X]".

A lo que el francés añadió con algo más de inquina: "No tengo Twitter, pero no, no necesito que alguien me diga si somos favoritos o no".

Sin embargo, analizando un poco más el pronóstico de Alonso, Vasseur se mostró confiado en las posibilidades de Ferrari, ya que cree que los siguientes circuitos deberían irle bien a las actuales características del monoplaza de Carlos Sainz y Charles Leclerc.

"Mantendré el mismo enfoque en cualquier caso. Espero que estemos en mejor forma en las próximas dos o tres carreras, porque el año pasado estábamos mucho mejor en estos circuitos. Creo que, de nuevo, como es cuestión de detalles, el hecho de rendir mejor en las curvas cortas nos ayudará".

Por otro lado, el director de la escudería italiana es consciente de que visto lo visto en Zandvoort, donde estaban a años luz sobre todo de McLaren, soñar con derrotar a los de Woking y a Red Bull quizás es demasiado excesivo, por lo que prefieren ir paso a paso y centrarse únicamente en ellos mismos.

"Si eres capaz de dar un paso de una o dos décimas, es un cambio de juego total. Pero también sabemos que todos están mejorando. También sabemos que en Zandvoort todavía teníamos una gran diferencia con Lando, donde estábamos bastante lejos. Eso significa que tenemos mucho trabajo por hacer. Y yo personalmente nunca iré a Monza, Bakú o lo que sea con la sensación de que será fácil", concluyó.

Fred Vasseur, equipo principal de Ferrari Foto de: Erik Junius

