Vasseur dice que no habrá piloto 1 y 2 en Ferrari... pero sí acciones

Tras la marcha de Mattia Binotto, hay nuevo director en Ferrari, un Frederic Vasseur que llega tras cinco años en Sauber. El francés tendrá que hacer frente a la presión de liderar la escudería más laureada e histórica de la F1, y entre los muchos detalles que tendrá que controlar será el del estatus de sus pilotos. Sin embargo, deja claro que no habrá favoritismos.

En su primera entrevista con medios de comunicación desde que accedió al cargo, Motorsport.com pudo escuchar de primera mano la explicación de Vasseur sobre el rol de piloto número 1 y número 2 de Ferrari. Y, al menos en las primeras carreras, el nuevo director asegura que dará el mismo trato a Charles Leclerc que a Carlos Sainz.

"No esperaba esa pregunta… No, esta es una situación que creo que es igual en todas partes, en la que tenemos dos pilotos muy buenos y ambos pueden hacer el trabajo. Tendremos la capacidad de proporcionarles exactamente el mismo coche, la misma estructura y el mismo apoyo. Lo que está claro es que el objetivo es ganar con Ferrari y para Ferrari", explicó.

Aun así, no descarta órdenes de equipo durante el mundial o si en un algún instante de la carrera las opciones del monegasco y el español son diferentes y debe involucrarse: "No habrá número 1 ni número 2. Pero si en un momento tengo que actuar, lo haré. Da igual si es por uno o por otro, pero si en algún momento de la temporada tengo que hacer algo, lo haré".

Ferrari fue uno de los equipos a los que más se preguntó por las órdenes de equipo en la pasada temporada, en la que Leclerc lideró el mundial en los primeros compases y luego fue el principal perseguidor de un Max Verstappen que sin embargo acabaría ganando sin oposición.

Como cada caso en el que los pilotos de un mismo equipo arrancan con las mismas opciones, será el transcurso del campeonato el que dicte con cuál de los dos se volcará Ferrari en la búsqueda de un título que no consiguen desde 2007 (el de constructores, desde 2008). Pero Vasseur no quiere fijar un plazo, e incluso aclara que la situación de dejar competir a Sainz y Leclerc puede prolongarse mucho.

"No se trata de tomar una decisión en junio o septiembre. Hay que tomar acción y una decisión cuando sea obvio que uno está en mucha mejor posición que el otro. No antes. Podría ser dos carreras antes del final, o antes, no se sabe".

Renovar a Leclerc 'no es una prioridad' para Vasseur en Ferrari F1

Los dos pilotos actuales de Ferrari tienen contrato para esta temporada y la siguiente (2024), pero desde Italia ya han comenzado a llegar los rumores de la renovación de Leclerc, al que desde 2019 se le ve como la clara apuesta de los del Cavallino.

Sin embargo, revisar el contrato del #16 no es algo que le parezca urgente a Vasseur, que prefiere centrarse en el rendimiento del equipo. "No quiero poner ese tema sobre la mesa hoy, creo que no sería una buena manera de comenzar la colaboración", dijo evitando hablar de la posible revisión del contrato.

"Tenemos que estar centrados en el lado deportivo para obtener resultados. Y como ocurre en una boda, si ambos lados de la mesa están contentos con la situación, continuaremos juntos. Pero creo que no es la prioridad ahora mismo".

"Tenemos una buena relación y tendremos tiempo para discutir sobre ello, pero el único tema actualmente es centrarnos en el rendimiento puro y en obtener resultados".

Con la aportación de Jonathan Noble y Luke Smith