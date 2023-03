Vasseur desmiente de la marcha de un "pilar clave" de Ferrari F1

Cargar el reproductor de audio

La sorprendente dimisión de uno de los ingenieros con mayor responsabilidad en Maranello, David Sánchez, desencadenó una oleada de especulaciones sobre nuevas salidas en Ferrari. Hubo rumores sobre que Laurent Mekies estaba considerando la posibilidad de marcharse, e incluso se sugirió que la escudería podría readmitir al director de diseño de Haas, Simone Resta, si perdían a esa pieza clave.

Para aclarar la situación, antes del Gran Premio de Arabia Saudí, el jefe de los del Cavallino Rampante, Fred Vasseur, insistió en que la situación dentro del conjunto rojo distaba mucho de ser como algunos medios de comunicación afirmaban, aunque admitió que el resultado de la primera carrera no fue bueno.

Cuando Motorsport.com preguntó sobre las especulaciones de que estaban descontentos en Ferrari, el francés explicó que sería un error decir que todos estaban satisfechos con la primera prueba del año. Sin embargo, dejó claro que las habladurías sobre los problemas del equipo no eran ciertas, y subrayó que Mekies era una persona muy comprometida con el futuro.

"Que haya gente descontenta son dos cosas diferentes", comentó Vasseur. "Pienso que es normal estar así cuando no obtienes los resultados que esperas, y yo estoy descontento, pero lo más importante es trabajar como un grupo, como un equipo, e intentar sacar lo mejor de eso y mejorar".

"Dejar la empresa es otra historia. Si quieres hablar de Laurent [Mekies], no sé lo que ha pasado antes, pero lo conozco desde hace 25 años, cuando estaba en el colegio", continuó el galo. "Confío en él, tenemos una muy buena colaboración juntos, y será uno de los pilares del futuro de la empresa".

Vasseur afirmó que es normal que haya ideas diferentes dentro del personal de una escudería, pero dejó claro que las principales figuras están comprometidas: "Sinceramente, es la vida del equipo, contratamos a mucha gente cada año, y tenemos una rotación todas las temporadas".

"Si quieres hablar de gente clave [que se va], no lo creo, pero seguro que habrá gente que deje el equipo y otra que se incorpore, es así en todas las escuderías de la Fórmula 1", dijo. "Somos un grupo sólido, y estamos construyendo uno para el futuro, y el vínculo es bueno, así que no, no creo que gente clave deje el equipo".

Aunque perder a Sánchez no era lo ideal, Vasseur no quiso dar más detalle sobre su marcha: "No quiero discutir sobre los términos del contrato y las condiciones del mismo porque es algo entre los empleados y la empresa. No quiero revelar ningún detalle".

"Solo quiero desearle a David [Sánchez] buena suerte para el futuro, que haya hecho una buena contribución a la escudería, pero es como es, no quiero desvelar ningún detalle al respecto".

A pesar de que se vinculó a Resta como posible sustituto mientras Ferrari buscaba reestructurar su departamento técnico, el director de los de Maranello dijo que no estaban considerando apartarlo de Haas: "Primero, Simone [Resta] es el director técnico de uno de nuestros equipos clientes. Está haciendo un buen trabajo con Guenther [Steiner] y el plan no es hacer algo por ese lado".

