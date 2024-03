Ferrari F1 cree haber recuperado un 50% de su desventaja

En el inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1, el equipo de Maranello quedó cuarto con Carlos Sainz a 48 segundos de Max Verstappen, mientras que, en el comienzo del presente curso, los del Cavallino Rampante cosecharon la última posición del podio con el español, a poco más de 25 segundos del neerlandés. Eso hizo que el director de los italianos, Fred Vasseur, señalara esa menor diferencia como prueba de que están en una mejor posición que hace doce meses.

También citó a Charles Leclerc superando los problemas de frenos para conseguir el cuarto lugar por detrás de su compañero como algo positivo en el fin de semana: "Se puede decir que tenemos una sensación un poco contradictoria después de la carrera. Lo positivo es que ayer pudimos hacer la pole position con la vuelta más rápida de la sesión [en la Q2]".

"Y quizá que compensamos el 50% de la diferencia con Red Bull en carrera, comparado con hace un año, porque entonces estábamos a más de 50 segundos el domingo", explicó el francés a Motorsport.com. "Lo negativo es que no es suficiente, y que hemos vuelto a tener demasiados problemas durante el fin de semana, tenemos que arreglar el problema del coche de Charles [Leclerc] con los frenos, pero pienso que, en general, ha hecho un buen trabajo, y desde el muro, también, porque hemos sido capaces de gestionar la situación para salvar la cuarta posición en esas condiciones. Sinceramente, durante el primer stint, cuando vi todo, no era muy optimista".

En cuanto a los contratiempos con los frenos, dijo: "Teníamos un gran delta de temperatura entre la izquierda y la derecha, y estaba tirando de la frenada, bloqueando, y era muy difícil solucionarlo, y en un momento dado, volvió a aparecer cuando estaba en el rebufo de alguien, los frenos se activaron y durante la última parte de la carrera, fue bien".

El curso pasado, el equipo sufrió con la pérdida de rendimiento en los neumáticos durante las tandas largas, y uno de los principales objetivos del SF-24 era solucionar eso. Aunque la situación mejoró, la diferencia de ritmo con Red Bull es preocupante: "También es una sensación contradictoria, hace un año creo que en carrera estábamos a ocho o nueve décimas, quizá hoy hemos hecho el 50% de la diferencia, pero, de nuevo, no estábamos para ir a cuatro décimas".

"Sin embargo, si se compara con la temporada pasada, y la recuperación que tuvimos durante el año, el hecho de que seamos capaces de luchar contra ellos en la última parte, creo que tenemos una buena oportunidad", continuó. "También es una base mucho mejor para desarrollar esta campaña. Pienso que el monoplaza es mucho más fácil para ellos de sentirlo, de donde somos débiles y donde podemos mejorar, el año pasado era mucho más complicado tener una buena lectura".

Fred Vasseur admitió que, aunque Ferrari tenía el segundo paquete más rápido en el Gran Preimo de Bahrein, no se podía dar nada por sentado, con Mercedes, McLaren y Aston Martin peleando en el grupo delantero: "Es muy difícil de entender, porque, al final del día, seguro que fuimos segundos como equipo, pero también está muy, muy apretado".

"La diferencia entre el primero y el décimo se redujo en un 50% en comparación con el año pasado, lo que significa que cada problema que puedas tener, o si la configuración no es la correcta, o si el monoplaza no va bien, cambiará por completo la clasificación de los diez primeros ", explicó el máximo responsable de los italianos. "Significa que no tenemos que intentar sacar una conclusión hoy, es demasiado pronto. Estoy bastante contento con los puntos que hemos sumado hoy, esperaba un poco más, pero dadas las circunstancias, es bueno, vamos a centrarnos en la semana que viene y empezar de cero".

A la pregunta de si el equipo puede alcanzar a Red Bull a lo largo de la temporada, Fred Vasseur insistió en que en las próximas semanas se verá un panorama más claro: "Primero, no estoy centrado en Red Bull, lo estoy en mí mismo y en intentar sacar lo mejor de lo que tenemos. No ha sido un fin de semana completamente limpio para nosotros, hemos tenido demasiados pequeños problemas en la clasificación y en la carrera".

"Y también debemos tener en cuenta que Yeda será una historia completamente diferente, no es el mismo trazado ni asfalto, y yo diría que tendremos un mejor panorama de la situación global después de Melbourne, aunque antes de esa carrera, será difícil tener una imagen clara del campeonato, pero si comparamos hace un año, estábamos a un segundo, hoy quizá, a cinco décima", explicó el galo. "Sin embargo, los puntos de la tercera y cuarta posición con las circunstancias, creo que no es un drama".

