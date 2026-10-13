Fórmula 1 GP de Singapur

Vasseur "no está seguro" de que Red Bull F1 tenga ahora el mejor coche

Red Bull está viviendo un resurgimiento tardío en la F1 2026, con Verstappen ganando en las últimas carreras. Aunque Russell cree que son la referencia, Vasseur no lo tiene claro.

Ed Hardy Filip Cleeren

Publicado: 13 oct 2026, 16:10

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El director de Ferrari, Fred Vasseur, se ha negado a calificar a Red Bull como el mejor equipo actual de la F1, a pesar de que Max Verstappen haya ganado las tres últimas carreras (contando una sprint) saliendo desde la pole.

El cuatro veces campeón del mundo logró su primera victoria en la Fórmula 1 2026 con una actuación dominante en Malasia, antes de ganar tanto la Sprint como la prueba principal del Gran Premio de Singapur apenas una semana después.

Esto se produce después de que la escudería de Milton Keynes introdujera una importante mejora en Bakú, en medio de la racha actual de cinco podios de Verstappen, lo que le sitúa ahora a solo siete puntos del tercer clasificado, McLaren, en el Mundial de Constructores a falta de seis pruebas.

Sin embargo, Vasseur ha argumentado que este resurgimiento es típico de una temporada que comenzó con Mercedes, líder indiscutible, ganando las seis primeras citas, antes de que la propia Ferrari y McLaren recortaran distancias.

Ambos equipos lograron dos victorias durante la gira europea de mitad de temporada hasta que Red Bull subió por fin al escalón más alto, lo que significa que la jerarquía ha fluctuado debido a las diferentes estrategias de mejoras. Así pues, cuando Motorsport.com le preguntó si Red Bull es el "equipo a batir", Vasseur respondió: "No estoy seguro".

"Sinceramente, lo están haciendo muy bien, pero no son e' equipo a batir. Si nos fijamos en McLaren y Mercedes, si echamos un vistazo desde el inicio de la temporada, Mercedes volaba, luego nosotros ganamos dos carreras, después McLaren ganó dos y, a continuación, Red Bull ha ganado dos o tres".

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

"Creo que la situación está cambiando, porque con bastante frecuencia hay cuatro equipos en liza. Esto significa que, si alguien presenta mejoras la semana que viene, la clasificación puede cambiar. Pero lo más importante es centrarnos en nosotros mismos, no pensar en los demás".

Los comentarios de Vasseur se produjeron después de que George Russell afirmara que Red Bull es "el equipo a batir", teniendo en cuenta que las victorias de Verstappen se produjeron en dos circuitos muy diferentes.

Pero el jefe de los de Maranello, cuyos pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, terminaron segundo y sexto el domingo, considera que gran parte de la victoria de Verstappen en Singapur se debió a la primera vuelta. En ella, el neerlandés logró contener a Leclerc en la curva 1 y, dado que adelantar resulta extremadamente difícil en el estrecho circuito urbano de Marina Bay, Verstappen pudo controlar la carrera a partir de ahí.

"Para nosotros estaba claro, incluso cuando adelantábamos a otros coches, que en cuanto te quedabas dos o tres segundos por detrás, te costaba más", añadió Vasseur al respecto.

"Estuvo claro en todas las vueltas en las que adelantábamos a alguien. Sin duda, se pierde tiempo al adelantar, pero incluso antes, cuando te quedabas dos o tres segundos por detrás, ya era difícil. Esto significa que la posición en la curva 1 era fundamental", cerró.

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