Ferrari F1 piensa en "luchar por ganar" con sus mejoras de Imola

El equipo Ferrari pudo celebrar con un podio la disputa del Gran Premio de Miami 2024 de Fórmula 1 gracias a la tercera posición que cosechó Charles Leclerc, aunque la alegría pudo ser mayor de no haber tenido la suerte en su contra en el momento en el que salió el Safety Car, puesto que Carlos Sainz aseguró que si hubiera aguantado un giro más podría haber ganado.

Sea como fuere, los de Maranello volaron de regreso a Europa con una tercera y cuarta plaza, y su director, Fred Vassuer habló con Sky Sport F1 al término de la cita para destacar todo lo que sucedió, aunque afirmó que su pensamiento ya estaba puesto en el próximo Gran Premio de Emilia Romagna, en donde introducirán una buena serie de mejoras que esperan que les devuelva la opción de ganar.

"Hemos estado luchando con McLaren desde el principio de la temporada. En Melbourne estuvieron cerca e incluso en las demás carreras siempre fueron bastante competitivos", dijo. "Sin embargo, quiero felicitar a Norris, que consiguió su primera victoria en Fórmula 1, y a McLaren, todos nos hemos acercado a Lando para felicitarle en el paddock, estamos todos contentos por él".

"Por nuestra parte lo hicimos bastante bien. El ritmo estaba ahí, nos mantuvimos cerca de Max [Verstappen] durante toda la carrera", comentó. "Tuvimos un poco de mala suerte con el Safety Car, pero eso fue todo. El Safety Car está tan acostumbrado a ver a Max delante que salió delante de él, pero así es como ha ido, tenemos que volver a partir de las cosas positivas, como el ritmo de carrera, que fue bueno".

Las primeras mejoras significativas del SF-24 llegarán en Imola, en donde esperan reducir la diferencia con los líderes, y allí buscarán su segundo triunfo de la campaña: "Estoy seguro de que en Imola haremos una carrera mejor que ésta. Sabemos que todo el mundo ha traído muchas actualizaciones hasta ahora, pero aún así llegamos por delante de varios coches".

"Hemos llegado a un punto en el desarrollo del monoplaza en el que si traes algo nuevo ganas décimas, no segundos. Hace años podía pasar, hoy no", explicó. "McLaren trajo un enorme paquete de actualizaciones este fin de semana, pero no fue ni medio segundo más rápido que los demás. Sin duda, la diferencia con los de arriba será menor en Imola, y podremos luchar por ganar, pero creo que hay una diferencia que varía de circuito a circuito y entre compuestos, más que la que dictan las actualizaciones".

"Solo tenemos que ir a la pista y concentrarnos en nuestro trabajo, empleándonos con las cosas que tenemos. Seguro que las novedades que llevaremos a Imola nos ayudarán, pero no todo dependerá de eso, sino de cómo trabajemos en pista", concluyó Fred Vasseur.

