Ferrari F1 ve "imposible" de copiar el suelo del Red Bull RB19

El accidente de Sergio Pérez en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana causó un gran revuelo, ya que los comisarios de pista tuvieron que levantar por los aires su RB19 para poder sacarlo de la pista y eso expuso ante los ojos de todo el paddock el que seguro sea el secreto más valioso del monoplaza diseñado por Adrian Newey: el suelo.

Los fotógrafos que en ese momento estaban en la curva de Santa Devota no dejaron pasar esa gran oportunidad y dispararon sus cámaras a todas las parte del fondo del monoplaza del mexicano, una serie de fotografías que posteriormente fueron compradas por muchos equipos para llevar a cabo análisis aerodinámicos y así intentar descubrir por qué el RB19 es tan superior.

Sin embargo, incorporar todas las soluciones del equipo de las bebidas energéticas en los conceptos del resto de equipos no será una tarea sencilla. De hecho, el jefe del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, confirmó que ellos habían analizado el diseño de Red Bull, pero explicó que "copiar" el rendimiento no es a través de unas cuentas fotografías no es algo realista.

"Creo que todos tenemos muchas fotos de otros coches", dijo el directivo francés.

"Pero intentar copiar algo así es bastante difícil, incluso puedo decir que imposible, porque es una cuestión de concepto. Si copias sólo una parte, no va a ser suficiente", explicó el de Ferrari.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, también reconoció que habían analizado el diseño del suelo del RB19 de Sergio Pérez, pero no quiso decir nada concreto y simplemente se limitó a elogiar el trabajo hecho por los ingenieros de Milton Keynes.

"Personalmente, puedo decir que le he dedicado parte de mi tiempo, estoy seguro de que los 100 aerodinamistas que trabajan en McLaren le dedicarán un poco más. Es realmente interesante y también muestra la complejidad o la calidad de su innovación en ese sentido".

"Cuando lo vi, dije: 'Me quito el sombrero ante el trabajo de Red Bull. Ahora entiendo mejor cómo han conseguido tener el rendimiento que tienen este año", concluyó.

Después de seis carreras disputadas en esta temporada 2023 de la Fórmula 1, Max Verstappen ha salido vencedor en cuatro de ellas y Sergio Pérez en dos, un dominio absoluto que ha convertido claramente a Red Bull en el rival a batir y que tras enseñar el suelo del RB19 en las calles de Montecarlo, podría haber dado alguna pista importante a sus rivales.

