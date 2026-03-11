Ferrari avisa: el Sprint de China hará vital el trabajo en simulador

El vaso está medio lleno en Ferrari tras el debut de la temporada en Melbourne. Si por un lado es cierto que Mercedes confirmó las sensaciones del invierno, demostrando ser el punto de referencia, por otro lado en el Gran Premio de Australia los SF-26 fueron los únicos monoplazas que al menos lograron incomodar a las Flechas Plateadas, liderando incluso durante bastante tiempo la carrera con Charles Leclerc en la primera fase.

Sin embargo, el fin de semana de Albert Park ya es pasado y ha llegado el momento de mirar hacia la próxima cita, porque este fin de semana se vuelve inmediatamente a la pista en Shanghái y el Gran Premio de China presenta una nueva dificultad: será el primero con el formato Sprint desde que debutaron los monoplazas basados en el nuevo reglamento.

Esto complica aún más las cosas, porque significa disponer de apenas una sesión de entrenamientos libres para encontrar las estrategias correctas de recuperación de energía y la puesta a punto ideal.

"El Gran Premio de China llega justo después de Melbourne y representa un desafío diferente en muchos aspectos. Es un fin de semana Sprint, por lo que tendremos muy poco tiempo en pista para trabajar en los coches, y esto hará aún más importante la preparación realizada en Maranello y en el simulador", explicó el jefe del equipo del Cavallino, Frederic Vasseur.

"Estamos solo al comienzo de esta nueva era de la Fórmula 1: los coches de 2026 son muy diferentes a los que hemos conocido en los últimos años y cada sesión nos permite aprender algo nuevo sobre cómo gestionarlos, tanto desde el punto de vista de la puesta a punto como desde el de la energía", añadió.

La esperanza es, por tanto, partir de lo bueno mostrado en Melbourne e intentar dar un paso más en un circuito que el año pasado regaló a la Scuderia su única victoria de la temporada, en la Sprint con Lewis Hamilton.

"En Australia vimos señales alentadoras, pero sabemos que el nivel es muy alto y que aún queda mucho trabajo por hacer. Nuestro objetivo para Shanghái es seguir progresando, recopilar datos, mantenernos concentrados en nosotros mismos y completar un fin de semana limpio en todas sus fases", concluyó el directivo francés.