Vasseur: "La F1 tiene decencia, hay otras prioridades ahora mismo"

El inicio de la temporada 2020 de Fórmula 1 sigue en el aire ante la pandemia del coronavirus. Después del octavo aplazamiento en estos últimas semanas, el del GP de Azerbaiyán, el calendario actual diría que el GP de Canadá de mediados de junio será el que dé inicio a la acción. Pero tal y como está la situación del Covid-19, aún no bajo control, la cita en el Gilles Villeneuve no se puede dar por sentada.

De hecho, Chase Carey aseguró el lunes por la tarde que barajan un remodelado calendario "de 15 a 18 carreras" que se prolongue hasta diciembre, pero que "dado la situación cambiante" a la que se enfrentan, todavía no pueden decir cuándo comenzar una temporada que debía haber arrancado el pasado 15 de marzo en Australia.

Pero Frederic Vasseur, jefe de equipo de Alfa Romeo, ha dejado claro, en declaraciones a Canal +, que, ante la situación global actual, que la F1 esté parada no es lo más trascendente.

"No somo el centro del mundo. Sin querer ser desagradable, la F1 no es muy útil a la sociedad. Tenemos alguna tecnología que estamos tratando de desarrollar, hay tiempo libre, pero no somos ni de lejos el centro del mundo", asegura el siempre directo responsable del equipo suizo.

"Ahora hay otras preocupaciones ante los daños que está causando el coronavirus, ante los problemas que supone, teniendo también en cuenta el trabajo que tienen que hacer los médicos y enfermeros... Creo que deberíamos mantener la cabeza gacha y ser humildes".

La palabra más usada por Vassuer fue "decencia". El directivo la invocó un montón de veces en un mundo, el de la F1, que a comienzos de año –cuando otros campeonatos ya estaban aplazando eventos– parecía lejos de la realidad, tratando de celebrar a toda costa el primer Gran Premio, como si se sintiera fuera de peligro... antes de que un miembro de McLaren diera positivo estando en Albert Park.

"No quiero decir que no se intente correr lo antes posible. Debemos hacer todo lo que podamos para volver a las pistas, pero a veces la humildad no viene mal. Hay que tener en cuenta la situación y sopesar lo que haces y lo que está sucediendo", insistió.

"Deberíamos tener al menos un mínimo de decencia. Cuando hay personas enfermas, incluso muy enfermas, quizás no es el momento de ir a dar vueltas con un coche. Hay que saber estar en nuestro sitio. Llegará el momento en el que podremos volver y dar espectáculo, y ahí estaremos. Pero hay que mantener la calma y la decencia".

