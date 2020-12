Vandoorne vuela a Bahrein sin saber si correrá por Hamilton

Mercedes anunció el martes por la mañana que Lewis Hamilton se perdería el Gran Premio de Sakhir de este fin de semana después de dar positivo por COVID-19.

Hamilton sufrió síntomas leves el lunes antes de someterse a un test y dar positivo, y ahora estará aislado en Bahrein durante los próximos 10 días.

¿Cómo se contagió Hamilton? Así era la burbuja de Hamilton frente a la COVID... que falló

Mercedes dijo que anunciaría a su sustituto "a su debido tiempo", pero no se espera un anuncio oficial hasta el miércoles.

El piloto de Mercedes en la Fórmula E, Vandoorne, es el reserva designado por la marca alemana para la Fórmula 1, y desde el inicio de la temporada 2019 ocupa ese rol. El belga ya tenía planeado viajar a Bahrein tras finalizar este martes los test de pretemporada de la categoría eléctrica que se celebraron en Valencia.

Pero el ex piloto de F1 de McLaren dijo que no estaba seguro de si iba a correr en Bahrein este fin de semana.

“De todos modos voy a Bahrein, cogeré un vuelo mañana", dijo Vandoorne.

"Por el momento, no sé qué pasará. Sé que tengo la oportunidad de correr, pero habrá que esperar y ya veremos”.

"Viajaré allí mañana y probablemente es cuando lo sabré”.

Vandoorne reveló que se enteró del positivo de Hamilton el martes por la mañana poco antes de que se hiciera el anuncio. Debido al corto margen de tiempo no había tenido tiempo de asimilar que eso le abría la posibilidad de regresar a la Fórmula 1 por primera vez desde que compitió en el GP de Abu Dhabi en 2018 con McLaren.

"Recibí un primer mensaje esta mañana alrededor de las siete, el equipo me dijo que Lewis dio positivo, y que lo iban a anunciar una hora más tarde", dijo Vandoorne.

"Pero después he estado esperando, y para ser sincero, no he podido pensar mucho en ello porque estaba concentrado en mi test de la Fórmula E”.

"Esa ha sido la prioridad del día. Sé que voy a viajar de todos modos mañana a Bahrein”.

Vandoorne pasó dos temporadas corriendo en la F1 con McLaren, con un séptimo puesto como mejor resultado.

Una opción alternativa para Mercedes es George Russell, en caso de que el equipo consiga llegar a un acuerdo con Williams para el fin de semana.

No está claro si Hamilton podrá correr en la cita final de la temporada en Abu Dhabi, ya que sus 10 días de cuarentena terminarán el jueves del fin de semana de carrera en Yas Marina.