Cargar el reproductor de audio

El piloto belga conquistó el título de la Fórmula E en la pasada campaña con Mercedes en lo que fue la despedida del equipo germano de la categoría eléctrica. Sin embargo, Stoffel Vandoorne no se ha quedado sin un asiento, ya que ha podido llegar a un acuerdo con Aston Martin para ser uno de los que desarrollarán el monoplaza con el que Fernando Alonso y Lance Stroll esperan hacerlo mejor que en 2022 la próxima temporada.

A sus 30 años, cuenta con la experiencia de haber competido en la máxima categoría del automovilismo con McLaren, donde compartió garaje con el asturiano hasta que en Woking optaron por darle la oportunidad a un jovencísimo Lando Norris. De esa forma, el de Bélgica tuvo que buscar alternativas, por lo que se marchó a probar suerte en el campeonato de monoplazas eléctricos y se mantuvo cerca del Gran Circo con Mercedes en el papel de piloto de pruebas.

Con motivo de la celebración de la gala de entrega de trofeos de la FIA en Bolonia, Vandoorne acudió como campeón de la Fórmula E, aunque no faltaron preguntas sobre lo que hará en su nueva etapa en la escudería de Silverstone: "Seré piloto reserva del equipo. Obviamente, tengo mis compromisos con la Fórmula E, en la que competiré, y probablemente estaré en el paddock de la Fórmula 1 con Aston Martin".

"Es una nueva aventura para mí, cambiando de Mercedes, pero [estoy] muy emocionado por ello", expresó. "Es un equipo que está en auge, que está desarrollando mucho su coche, y allí volveré a encontrar a mi amigo Fernando [Alonso]".

Sobre un posible regreso como titular, Stoffel Vandoorne es consciente de que no es sencillo, a pesar de ser el vigente campeón del mundo de la Fórmula E: "He tenido una buena temporada y luego, de repente, la gente empieza a hablar de ti otra vez. He tenido mi oportunidad, en la Fórmula 1 y creo que no solo yo, sino que mucha de gente, incluso en el paddock de la Fórmula E y algunos otros campeonatos merecen tener una oportunidad en la Fórmula 1".

"Pero no siempre depende de mí, sino de los equipos, de lo que quieren y de lo que buscan", aseguró el belga sobre lo complejo que era ser piloto del Gran Circo. "Así que, por mi parte, lo único que puedo hacer es, es seguir rindiendo en pista y creo que esa es la mejor herramienta".

Además de ello, el nuevo piloto de desarrollo de Aston Martin comparó cómo era ponerse a los mandos de un coche de la máxima categoría del automovilismo respecto a uno del campeonato eléctrico: "Hace tiempo que no conduzco un Fórmula 1 actual o reciente, así que, en términos de experiencia en pista, no puedo decir cómo será el cambio de uno a otro, pero suelo saltar de un simulador a otro y, para ser justos, te acostumbras muy fácilmente".

"Para mí es algo natural, y para ser sincero, pienso que si volviera a pilotar un Fórmula 1, la primera carrera sería un poco complicada, pero es algo que se aprende muy rápido y, al final, es una habilidad natural para acostumbrarse", sentenció Stoffel Vandoorne antes de recibir su galardón en Italia.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!