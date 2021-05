El mensaje críptico de Bottas tras la pole en Portugal

Valtteri Bottas ha tenido un inicio de temporada complicado en la Fórmula 1 2021, pero este sábado, en el Gran Premio de Portugal, vio algo de luz al conseguir la pole para la tercera cita del año, la primera que logra desde el GP de Sakhir 2020.

El finlandés superó por 0,007 segundos a su compañero en Mercedes, Lewis Hamilton, arrebatándole la posibilidad de sumar su 100% pole position en la F1.

"Esto me ha puesto una sonrisa en la cara porque en las dos primeras carreras de la temporada, la clasificación no ha estado de mi lado, al menos no en la Q3. No ha sido mi punto fuerte hasta ahora. Hacer que los neumáticos funcionen bien ha sido un poco mi debilidad”, dijo el Bottas tras la sesión en Portimao.

En Bahrein, primera carrera del 2021, se clasificó tercero y finalizó en esa misma posición. En Imola, arrancó octavo y abandonó tras un duro accidente con George Russell.

“Ahora siento que las cosas están empezando a ir en la dirección correcta. Durante todo el fin de semana me he sentido fuerte y sabía que era posible [lograr la pole]", añadió el finlandés.

Bottas destacó que el punto clave respecto a las clasificaciones anteriores ha sido “la preparación de los neumáticos”, un tema en el que Mercedes parece haber entendido mejor el funcionamiento de la gama más dura traída por Pirelli a esta cita frente a Red Bull.

Tanto los Mercedes como los Red Bull arrancarán con neumáticos medios y en palabras del finlandés esto abre muchas posibilidades para la carrera del domingo.

“Todo el fin de semana ha sido una sensación regular con los neumáticos blandos. Me he sentido mejor con los medios y, como el año pasado, pusimos el neumático medio al final de la clasificación de la Q2 y funcionó, lo intentamos de nuevo hoy. Pero tal vez el viento llegó con más fuerza en la última tanda y no pude llevarlos a la temperatura correcta”, reconoció.

“No parecían ir tan mal el viernes, pero siempre se trata solo del viernes y ya veremos en la carrera cómo se comportan los neumáticos, si habrá algún problema de graining, entre otras cosas”.

“Será una dura batalla con Red Bull, de eso no hay duda, pero tampoco se sabe qué pasará con los demás coches. Lo averiguaremos mañana".

Y cuando se le insistió por el plan para el domingo, soltó: "Hay que centrarse en la salida sobre todo y después veremos, pero sabéis cuál es el plan".

Las fotos de Valtteri Bottas en el GP de Portugal de F1 2021

