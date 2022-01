Valentino Rossi puso fin a su carrera deportiva en MotoGP el pasado 5 de agosto, y este será el primer año que el mundial no contará con el #46 en sus filas desde 1996. Con nueve títulos, 115 victorias y 235 podios, el italiano se despedía de más de 25 años marcados de momentos inolvidables para la historia del motociclismo.

Sin embargo, todos estos años podrían haber sido reducidos a cero si Rossi hubiera cambiado el rumbo de su vida, pues las dos ruedas no era la única oferta que el piloto italiano tenía sobre la mesa.

En una entrevista en 'In Depth With Graham Bensinger’, Rossi admite que estuvo "muy cerca" de acabar en la parrilla de la Fórmula 1.

"Stefano Domenicali me llamó y me dijo '¿por qué no pruebas uno de nuestros coches? Tenemos una pista interesante y rápida en Fiorano, hagamos un test aquí'. Así que acepté la oferta y organizamos la prueba", cuenta Rossi.

Después, el italiano no tardó en realizar otro test en Valencia, donde compartió pista con otros 14 pilotos de Fórmula 1.

El primer día no salió según lo planeado, pero durante su segunda jornada las cosas le fueron bien y acabó noveno. Su vuelta más rápida fue 0,7 segundos más lenta que la de Michael Schumacher.

"En realidad, había un plan para pasar a la Fórmula 1, pero no directamente con Ferrari. La intención era que comenzara con un equipo más pequeño, tratara de ganar experiencia y, si era lo suficientemente rápido, pasaría a Ferrari", relata el piloto de Tavullia.

"Creo que fue una prueba muy buena, fui bastante rápido. Pero recuerdo que cuando llegué a casa decidí seguir en MotoGP".

Aun así, quedaban signos de interrogación en los planes del italiano.

"Existía mucha presión para que tomara esta decisión. Decían 'Elige F1, ve a Ferrari' porque eso era algo importante".

"Cuando quise explicar mi decisión, todos me decían 'no, no, deberías ir a la F1'', relata Rossi.

El piloto italiano asegura que hasta su madre apoyaba un futuro en las cuatro ruedas. Sin embargo, el #46 decidió forjar su futuro y probar suerte en el mundial de motociclismo, campeonato que le ha convertido en uno de los pilotos más emblemáticos e influyentes del mundo del motor.

"Tuve que decidir por mí mismo y mi corazón me dijo que me quedara en MotoGP".