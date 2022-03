Uralkali busca el reembolso de su patrocinio con Haas

Cargar el reproductor de audio

Durante la prueba de pretemporada de F1 en Barcelona, ​​Haas suspendió su patrocinio con la empresa rusa Uralkali a raíz de la invasión de Ucrania y, tras una revisión, anunció que había cortado completamente los lazos con la marca y el piloto Nikita Mazepin, hijo del máximo representante de la empresa, Dmitry Mazepin.

En reacción a la rescisión de su contrato con Haas, Uralkali ha emitido un comunicado informando de que tratará de reclamar la totalidad de los fondos de patrocinio de 2022 del equipo. Si tiene éxito, Uralkali afirma que utilizará el dinero del patrocinio para establecer una "fundación de apoyo a los atletas We Compete As One", pero no está claro cómo se utilizará ese dinero y a quién se entregará.

"Uralkali tiene la intención de proteger sus intereses de acuerdo con los procedimientos legales aplicables y se reserva el derecho de iniciar procedimientos judiciales, reclamar daños y solicitar el reembolso de las cantidades significativas que Uralkali había pagado por la temporada de Fórmula 1 de 2022", dicta el comunicado de Uralkali.

"Como la mayor parte de los fondos de patrocinio para la temporada 2022 ya se transfirieron a Haas y dado que el equipo rescindió el acuerdo de patrocinio antes de la primera carrera de la temporada 2022, Haas no cumplió con sus obligaciones con Uralkali para la temporada de este año. Uralkali solicitará el reembolso inmediato de las cantidades recibidas por Haas".

La declaración de Uralkali también dijo que el llamado de Haas con el objetivo de poner fin a su acuerdo de patrocinio "irrazonable" y que la F1 "siempre debería estar libre de política y presión de factores externos".

Haas se perderá el inicio de la prueba de F1 de Bahrein , que comienza mañana, después de la llegada tardía de la carga de su equipo cuando un avión de transporte que debía transportarlo se retrasó en el aeropuerto de Estambul.

Pietro Fittipaldi reemplazará así a Mazepin para la prueba de Bahrein, pero el equipo aún tiene que decidir quién ocupará el segundo asiento junto a Mick Schumacher.

A principios de esta semana, Hitech Grand Prix también finalizó su acuerdo de patrocinio con Uralkali para cubrir sus equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3 de la FIA. Sin embargo, Uralkali no ha anunciado si también seguirá procesos similares para recuperar los fondos de patrocinio del equipo con sede en Silverstone.