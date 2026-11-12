Fórmula 1

Una hazaña increíble: un expiloto de F1 le saca diez minutos a Apple Maps con el Red Bull de Vettel

Con el coche del mundial 2011 de Sebastian Vettel por un puerto de montaña irlandés: el expiloto de Fórmula 1 Patrick Friesacher se enfrenta a la aplicación de navegación… y gana por mucho.

Oliver Trebes

Publicado: 12 nov 2026, 18:28

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Apple Maps calcula que el trayecto de Glengarriff a Kenmare, en el suroeste de Irlanda, dura 30 minutos. Patrick Friesacher quería hacerlo más rápido, y además al volante de un monoplaza de Fórmula 1. Red Bull Ireland ha publicado el vídeo de ese reto.

El coche no es un simple coche de exhibición: Friesacher conduce el Red Bull RB7, con el que Sebastian Vettel se proclamó campeón del mundo en 2011. En aquella temporada, Vettel ganó once carreras y estableció un récord con 15 pole positions.

Tres tramos, una cuenta atrás

El recorrido tiene unos 27 kilómetros de longitud y se divide en tres tramos. El recorrido comienza en Glengarriff y, a continuación, la ruta discurre por el puerto de Caha, en la frontera entre los condados de Cork y Kerry. El último tramo, que es también el más largo, termina en Kenmare. "Intentaré hacerlo en menos de 20 minutos", afirma Friesacher al principio.

La cuenta atrás sigue en marcha todo el tiempo. Antes del paso de Caha quedan aún 12:29 minutos; antes del último tramo hacia Kenmare, 8:53 minutos. Al final, el cronómetro se detiene en 19:54 minutos. El Fórmula 1 supera así en más de diez minutos el tiempo de la aplicación de navegación y en seis segundos su objetivo.

Por el camino incluso hay una parada: los bomberos de Bantry detienen el coche en Glengarriff y en el paso de Caha para hacerse fotos con el piloto.

Carretera cortada para el rodaje

Para el rodaje, la carretera nacional N71 entre Kenmare y Glengarriff se cerró por tramos el 9 de octubre. El condado de Cork había anunciado los cortes. En el vídeo, Friesacher destaca que todas las carreteras estaban cerradas, que había personal de seguridad en el lugar y que se había informado a la policía.

El recorrido por el puerto marcó el inicio del «Red Bull Homerun» en Cork. Un día después, Friesacher condujo el RB7 por South Mall, en el centro de la ciudad, ante más de 10 000 espectadores. Además, hubo demostraciones de derrapes con el héroe local Conor Shanahan. "A la gente se le pone la piel de gallina", comentó Friesacher sobre las reacciones.

¿Quién es Patrick Friesacher?

El austriaco disputó once grandes premios de Fórmula 1 con Minardi en 2005. Su vínculo con Red Bull se remonta a mucho tiempo atrás: en 1994 fue el primer piloto de la cantera del grupo. Hoy en día, Friesacher trabaja como instructor en el Red Bull Ring y se pone al volante con regularidad en las carreras de exhibición.

Parece ser la primera opción para recorridos inusuales: en septiembre pilotó en Madrid un coche de Fórmula 1 modificado por un tramo de unos cinco kilómetros del metro.

Recuerda:

El propio RB7 es un habitual en ese tipo de actuaciones: ya en 2016, Max Verstappen lo condujo con cadenas para la nieve hasta el Hahnenkamm, en Kitzbühel.

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