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El ultimátum del entorno de Verstappen y cómo Red Bull sacrificó a Pérez

Horner revela el ultimátum del entorno de Verstappen en 2022 que llevó a Red Bull a cambiar el desarrollo del coche para favorecer al holandés y perjudicar a Checo.

Juanjo Sáez

Publicado: 15 nov 2026, 14:46

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Sergio Pérez, Red Bull Racing, Christian Horner, director del equipo, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Christian Horner ha desvelado uno de los episodios más polémicos de Red Bull en los últimos años. El antiguo jefe de la escudería de Milton Keynes reconoció que el equipo modificó su filosofía de desarrollo en 2022 para adaptar el monoplaza a las exigencias que tenía Max Verstappen, perjudicando directamente a Sergio Pérez, quien al inicio de ese curso demostró que podía competir de tú a tú con el neerlandés.

En una entrevista en el podcast High Performance, Horner explicó que el RB18, el primer coche de la nueva generación de efecto suelo, no nació pensando en el estilo de pilotaje de Verstappen. De hecho, buena parte de su desarrollo en el simulador corrió a cargo de Alex Albon, entonces piloto reserva del equipo austriaco.

"Alex Albon hizo un trabajo increíble entre bastidores desarrollando el coche de 2022. Se adaptaba mucho a su estilo de conducción, que es una forma mucho más clásica de pilotar, probablemente más parecida a la de Sergio o Daniel [Ricciardo]", explicó.

Esa filosofía dio como resultado un monoplaza más predecible, con un comportamiento que permitía a sus pilotos encontrar confianza en el tren delantero. Una característica que no encajaba especialmente con las preferencias de Verstappen, que necesita un coche con un eje delantero muy incisivo.

El inicio de la temporada 2022 dejó una situación poco habitual en Red Bull. Verstappen, que llegaba como campeón del mundo, no terminaba de sentirse cómodo con el RB18, mientras que Pérez encontró en aquella configuración un coche con el que podía explotar sus virtudes.

"Cuando empezamos la temporada de 2022, si lo recuerdas, Max odiaba ese coche, tenía demasiado subviraje, y Sergio, con esa previsibilidad… de repente, cada uno ganaba una carrera", recordó Horner.

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aquella igualdad interna no duraría demasiado. Red Bull tenía claro que Verstappen era su principal apuesta para liderar el proyecto y, cuando su entorno trasladó al equipo que el desarrollo debía cambiar de dirección, la escudería terminó tomando una decisión que condicionaría los años siguientes.

Horner situó en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2022 uno de los momentos clave de ese proceso. Allí, los representantes de Verstappen mantuvieron una reunión con los altos cargos de Red Bull para dejar claro que el monoplaza debía evolucionar hacia las preferencias del neerlandés.

"Recuerdo haberme reunido con los representantes de Max en Azerbaiyán aquel año y que me dijeran: 'Mirad, habéis desarrollado este coche pensando en Checo; tenéis que adaptaros a lo que necesita Max'", reveló el británico.

El mensaje fue recibido por el departamento de ingeniería, que modificó la dirección del desarrollo para ofrecer a Verstappen un coche más afín a su estilo. La decisión no era casual: Red Bull entendía que el neerlandés tenía un potencial superior y que sus características como piloto justificaban orientar el coche hacia sus necesidades.

Christian Horner no escondió que el equipo priorizó a su piloto estrella, aunque fuesen conscientes de que eso perjudicaría a Sergio Pérez, que ya había demostrado que podía ser competitivo durante los primeros compases de aquella temporada.

"Max es el activo principal; sabes que es el piloto con el que tienes más probabilidades de ganar… Por supuesto, cualquier equipo de ingeniería se inclinará de forma natural hacia su piloto más rápido", concluyó.

Aquel cambio técnico terminó siendo determinante en la construcción de la etapa dominante de Verstappen en la F1 y, a su vez, fue clave en el bajón de un Checo que terminó perdiendo la confianza y, en consecuencia, el asiento.

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