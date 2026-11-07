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Fórmula 1 GP de Australia

Cuando Tina Turner endulzó la histórica última victoria de Senna en F1

Recordamos el fin de semana en el que el brasileño logró una heroica pole y se despidió a lo grande de McLaren, homenajeando a Prost en su adiós.

Jose Carlos de Celis

Editado: 7 nov 2026, 8:10

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Para muchos, la temporada de 1993 es una de las más importantes de Ayrton Senna. Sin el mejor coche de la parrilla (aunque McLaren tenía un equipo competente) y con un motor Ford con menores prestaciones al que llevaba Benetton (y peor al motor Renault de Williams), el brasileño disputó alguna de sus mejores carreras.

El Gran Premio de Australia, disputado el 7 de noviembre, fue una de esas pruebas. Y quizás la carrera más emotiva de aquellos años: ese fin de semana Alain Prost se despedía de la F1 y Ayrton Senna, tras un periodo muy exitoso, decía adiós a McLaren.

Tras su victoria número 40 en Japón, Senna llegó a Australia decidido a tener un buen colofón con el equipo de Woking después de anunciar que se iría a Williams en 1994.

Ya el sábado en Adelaide, Senna logró heroicamente la pole 62ª de su carrera. Con problemas en la radio de su coche, no paró en boxes cuando su equipo se lo pidió. McLaren vio que no tenía combutible suficiente para dar otra vuelta y temiendo que le descalificaran, le pidieron, inútilmente, que se detuviera en el pitlane.

Sin embargo, a pesar del pánico, no solo completó vuelta con mínimos de gasolina, sino que además fue la más rápida de aquella clasificación. Senna dio así a McLaren su primera y única pole de ese año, acabando con el récord histórico de 24 pole positions consecutivas de Williams, que había logrado todas desde la que el propio Senna consiguió en Canadá en 1992.

Recuerda las mejores fotos de aquel histórico GP de Australia 1993

23

En la carrera, el brasileño completó una de sus grandes actuaciones. En una pista no tan dependiente del rendimiento del motor, logró equilibrar la desventaja de su McLaren frente a los Williams de Alain Prost y de Damon Hill.

Después de dos salidas abortadas - por problemas de motor de Ukyo Katayama en su Tyrrell y Eddie Irvine en su Jordan - la carrera empezó con Senna al frente y abriendo poco a poco hueco en las primeras vueltas. Daba la impresión de tener un pequeño margen frente al resto.

Hizo su primera parada en la vuelta 24, cediendo el liderato a Prost hasta la vuelta 28, cuando el francés también pasó por boxes. A partir de ahí, Senna no tuvo más rival. Cuando realizó su segundo pitstop, en la vuelta 55, los Williams ya habían parado y peleaban entre sí por el segundo puesto del podio.

Hill casi se toca con Prost pero, con una buena distancia sobre los Ferrari de Jean Alesi y Gerhard Berger (cuarto y quinto), acabó tercero.

En la vuelta 75, Senna cruzó la meta y sumó su 41ª y última victoria en la que era su despedida de McLaren. Su gran rival, Prost, acabó segundo, y Senna empezó su proceso de acercamiento personal al francés. Se abrazaron antes del podio y, una vez allí (como puedes ver en las fotos de arriba), Ayrton elevó el brazo del que había sido su enemigo, pidiendo reconocimiento a los duelos que ambos mantuvieron en pista durante años.

Era el último gran premio de Alain Prost en Fórmula 1 y el último podio de ambos.

Ese fue el inicio de una amistad que duró y se intensificó hasta mayo del año siguiente, cuando el brasileño murió durante el GP de San Marino.

La cantante Tina Turner, en un concierto celebrado allí en el que el propio Senna subió al escenario, dedicó al brasileño la canción "Simply the Best" (Simplemente el Mejor). Solo uno de los varios hechos que hacen del GP de Australia de 1993 un hito en la historia del deporte y de Ayrton Senna.

El final de una era en la Fórmula 1.

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