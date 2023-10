Última Hora: Sainz, ausente el jueves en México por motivos de salud

Como el resto de sus compañeros, los medios de comunicación esperaban la presencia de Carlos Sainz este jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez para recibir sus primeras impresiones respecto al Gran Premio de México que se disputará este fin de semana, concretamente del 27 al 29 de octubre de 2023.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Ferrari confirmó que se debía a motivos de salud, ya que el piloto madrileño no se encontraba muy bien. Sin embargo, para descartar cualquier rumor que no corresponda a la realidad, el equipo de Maranello aseguró que no se trataba de "nada grave".

Así fue el comunicado de Ferrari: "Carlos no estará hoy en la pista porque no se encuentra bien. Nada grave, por lo que esperamos que vuelva mañana y listo para subirse al coche".

Como se puede leer en el escrito de los italianos, se espera que Sainz sí pueda hacer acto de presencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez este viernes para poder disputar las dos primeras sesiones de entrenamientos libres de este GP de México.

El pasado fin de semana, en Austin, el piloto español de Ferrari pescó un podio tras la descalificación de Lewis Hamilton y eso le distancio todavía más en la clasificación de pilotos respecto a su compañero Charles Leclerc, que también fue descalificado a posteriori por el mismo motivo: el degaste excesivo de sus suelos.

Sin embargo, a falta de cuatro carreras por disputarse, los 20 puntos de diferencia (en favor de Sainz) entre ambos pilotos no aseguran nada, por lo que sumar los máximos puntos posibles este fin de semana en México, así como en los próximos, será clave, especialmente en un momento en el que los roles dentro del equipo parecen estar todavía en juego, pese a que el monegasco partió con ventaja tras la llegada del mandamás, Fed Vasseur.

