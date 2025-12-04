Tsunoda tenía interés de otros equipos de F1, pero no se le permitió negociar

"Obviamente estoy decepcionado y frustrado", responde Yuki Tsunoda en Abu Dhabi al ser preguntado por la noticia de que deberá ceder su asiento en Red Bull Racing en 2026 a Isack Hadjar. Tsunoda pasará a ser piloto de pruebas y reserva, ya que Liam Lawson y Arvid Lindblad se han quedado con los asientos en Racing Bulls. "¿Cómo me enteré? Fue justo después de la carrera, por parte de Helmut [Marko, asesor de Red Bull], en privado, que el año que viene no voy a correr. Eso fue todo", añade.

"Pero sorprendentemente, lo estoy llevando más o menos bien… bueno, no bien, pero me apaño. A la mañana siguiente pedí el desayuno como siempre, la misma comida. Probablemente aún no he asimilado del todo que, por ahora, fue mi última carrera. Quizá lo sienta de verdad después de Abu Dhabi. Pero así fue, y así es como me siento ahora".

Tsunoda debutó este año como piloto de Red Bull, cuando tras dos carreras sustituyó a Lawson como compañero de Verstappen. El japonés esperaba impresionar, pero lo pasó mal y, tras 22 carreras, debe dejar su sitio en el equipo. Sin embargo, Tsunoda no se arrepiente de las decisiones que le llevaron a esa oportunidad. "El único arrepentimiento que tengo es perderme un coche tan condenadamente bueno", afirma.

"Es como si tiraras a tu propio hijo: el coche que he construido junto al equipo desde que empezaron estas regulaciones. Creo que también tiene mi ADN. No poder terminarlo, no llegar al nivel al que estábamos trabajando, eso sí lo echo de menos. Pero no me arrepiento de la decisión en sí, todavía no."

Como piloto júnior de Red Bull, Tsunoda no quiso mirar más allá de la familia Red Bull. Señala que sí hubo interés de otras partes, pero que no podía hacer nada al respecto. "No tenía opciones", asegura Tsunoda. "Mi contrato estaba cerrado, así que no podía hacer mucho. Hubo algunos interesados externos, pero el contrato no me permitía hablar con ellos ni nada por el estilo. Por eso estaba completamente centrado en Red Bull. De todos modos, ha sido mi prioridad estos últimos años seguir dentro de la familia Red Bull, porque es donde he crecido."

Orgulloso de su crecimiento

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Por ahora, Tsunoda sabe que en 2026 tendrá que observar desde fuera como piloto de pruebas y reserva. Espera aprender cosas nuevas en ese rol, y además ve en pilotos como Alex Albon, Valtteri Bottas y Sergio Pérez ejemplos de que un regreso es posible. "Ya veremos. De hecho, tengo ganas de ver el año que viene las cosas desde otra perspectiva, con otros ojos", dice.

"Es la primera vez en mi carrera que no voy a competir yo mismo, que no voy a estar en el coche mientras otros sí lo estarán. Desde fuera podré observar más: la comunicación, el enfoque, lo que hace cada piloto. Quizá pueda aprender cosas que jamás habría imaginado. Eso me parece estimulante y quiero mantenerme en buena forma. Si llega una oportunidad, la agarraré con fuerza. Hasta entonces, seguiré en forma y esperaré."

Sobre su temporada con los colores de Red Bull, Tsunoda se muestra en general bastante positivo. La clasificación en Imola, donde sufrió un accidente, sigue viéndola como uno de los puntos bajos. "Todavía estoy frustrado por eso, porque fue innecesario y evitable", recuerda. "También me retrasó en cuanto a piezas, sin duda."

"Pero si miras toda la temporada, sobre todo la segunda mitad, las eliminaciones en Q1 quizá digan que fue malo, pero en rendimiento fue diferente", señala Tsunoda. "Incluso cuando caía en Q1, no recuerdo estar a 4 o 5 décimas de él", refiriéndose a su compañero Verstappen.

"Con exactamente el mismo coche fui muy competitivo, y estoy orgulloso de eso: de mi crecimiento y de cómo he mejorado este año. Él quizá sea el mejor piloto de la parrilla. Pero estoy contento de haber podido mantenerme tan cerca, especialmente en una parrilla tan apretada como la de este año — quizá la más apretada de la historia."

