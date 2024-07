"¿Qué más tengo que hacer?", Tsunoda reclama el Red Bull de Pérez

Yuki Tsunoda nice que no sabe qué más debería haber hecho para que Red Bull Racing pueda elegirle si decide cambiar su alineación de pilotos.

Tras una serie de actuaciones y resultados decepcionantes, Red Bull está estudiando si reemplazar o no a Pérez como compañero de equipo de Max Verstappen en su equipo principal, y el japonés, junto a Daniel Ricciardo y Liam Lawson, aspira al asiento.

Mientras que el piloto reserva Lawson sólo ha participado en cinco grandes premios y sería una opción más arriesgada, los pilotos de RB Ricciardo y Tsunoda son opciones más experimentadas, aunque con sus propios pros y contras.

La confianza del director del equipo Red Bull, Christian Horner, en Ricciardo como solución a corto plazo significa le ha vuelto a colocar en el foco tras un difícil comienzo de 2024, mientras que su compañero Tsunoda ha sido uno de los más destacados de la temporada, pero no parece gozar del mismo nivel de valoración.

Cuando se le pregunta por la importancia del último fin de semana antes del parón veraniego para demostrar su valía, Tsunoda cree que ya ha hecho lo suficiente para merecer el ascenso si Red Bull opta por hacer un cambio.

"Si ves las carreras anteriores, desde la primera, está bastante claro lo mucho que he demostrado en la pista", dijo Tsunoda en Spa.

"Con la cantidad de veces que he llegado a la Q3, la cantidad de puntos conseguidos en cada circuito, creo que he demostrado lo suficiente. Obviamente, esta carrera también será importante".

"En este momento, no sé si me tienen en cuenta. He hecho lo que debía y estoy contento con lo que he hecho hasta hoy. ¿Qué más debería hacer?".

"También está bastante claro cuántos puntos consigo en comparación con otros pilotos, así que estoy contento con lo que he hecho".

Añadió que sigue centrado en sus propias actuaciones más que en las decisiones que escapan a su control, aunque admitió que enfrentarse a las repetidas preguntas de los medios sobre el tema no era lo mejor.

"No puedo controlar esas cosas, así que ahora sólo me centro en las cosas que puedo controlar, que es el rendimiento", dijo.

"Obviamente, me gustaría estar en ese asiento, al 100%, pero tampoco es que me sienten muy bien los rumores que circulan y la presión extra de estas cosas".

"Ni siquiera he tenido conversaciones con ellos, ni tengo ni idea de eso".

Cuando Motorsport.com le preguntó si cree que el rendimiento es el único factor que se tiene en cuenta, el nipón respondió: "Parece que también son otros factores, obviamente, porque también tienen en cuenta a otros pilotos".

"Pero si sólo ven el rendimiento, está muy claro que el que está rindiendo bien soy yo".