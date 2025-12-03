Tsunoda promete luchar tras la "increíblemente dura" marcha de Red Bull F1

Yuki Tsunoda dice que está decidido a volver a la Fórmula 1 tras perder su asiento para 2026. El martes, Red Bull confirmó que Isack Hadjar sustituiría al japonés en el próximo curso y que el joven de 18 años Arvid Lindblad ocuparía el asiento vacante del franco-argelino en Racing Bulls.

Con todos los asientos de 2026 ya cubiertos, Tsunoda estará un año en el banquillo tras cinco años como titular en el Gran Circo, y el nipón de 25 años pasará a ser probador y reserva de los de Milton Keynes el año que viene. En su primera declaración pública desde que se conoció la noticia, Tsunoda admitió que perder su asiento fue "increíblemente duro", pero afirmó que está decidido a luchar por volver a la parrilla de la F1 en el futuro.

"Descubrir que no tendré un asiento de carreras en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo, y demostrar que merezco un lugar en la parrilla", publicó Tsunoda en sus redes sociales. "La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. No va a disuadirme de ser el mejor piloto de F1 que puedo ser".

Tsunoda ha pagado así el precio de unos resultados mediocres en el segundo coche de Red Bull, sumando solo 30 puntos desde que fue ascendido antes de la tercera carrera de la temporada, en Japón, mientras que su compañero de equipo, Max Verstappen, sigue en la lucha por el título mundial en el cierre de temporada de Abu Dhabi, de este fin de semana.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

El asiático mostró destellos de velocidad en el complicado RB21 y se clasificó cerca de Verstappen en varias ocasiones, pero nunca logró ganar impulso debido a una variedad de errores, algunos de su propia cosecha y otros por parte del equipo. Un costoso accidente en la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romagna, de mayo, tuvo el peor efecto, haciendo mella en su confianza en el coche y poniéndolo por detrás de cara a las actualizaciones, en comparación con Verstappen.

Al anunciar la noticia, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, rindió homenaje a Tsunoda, ya que también trabajó con él en Racing Bulls. "A lo largo de sus cinco temporadas en la Fórmula 1, Yuki ha madurado hasta convertirse en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de hacer salidas excepcionales y un excelente pilotaje los domingos", dijo.

"Todo el mundo en el deporte estaría de acuerdo en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa, y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull. En nombre de todo el mundo en Red Bull, le doy las gracias por lo que ha aportado hasta ahora, y sabemos que proporcionará un apoyo inestimable a los proyectos de 2026 en el futuro".

