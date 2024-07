Tsunoda se une a Verstappen y penalizará en la parrilla de F1 en Spa

Yuki Tsunoda arrancará el Gran Premio de Bélgica 2024 de Fórmula 1 desde la parte trasera de la parrilla después de que RB decidiera montar un motor totalmente nuevo en su monoplaza para la carrera de este fin de semana en Spa-Francorchamps.

Motorsport.com entiende que Tsunoda, quien estaba al límite con varios elementos de la unidad de potencia según establece el reglamento, ha montado un motor Honda totalmente nuevo para así penalizar en un circuito donde es más fácil adelantar, como es el caso este fin de semana.

El hecho de cambiar todos los componentes y superar las 20 posiciones de sanción, hará que el piloto japonés salga desde la parte trasera del pelotón haga lo que haga en clasificación.

De esta forma, Yuki Tsunoda se ha unido al líder del mundial, Max Verstappen, ya que también ha elegido el circuito belga para asumir su primera penalización por cambio de motor, aunque en el casi del piloto de Red Bull sólo ha cambiado el motor de combustión interna y su sanción es de 10 posiciones.

En el otro RB, Daniel Ricciardo tiene el mismo número de piezas de motor usadas que Tsunoda y también está muy cerca de asumir una penalización en la parrilla, pero en el coche del australiano han optado por no montar un nuevo motor de cara a este fin de semana para no arriesgar las posibilidades de sumar puntos con los dos monoplazas.

"Yuki empezará desde la parte de atrás aquí, con una quinta unidad de potencia [de la temporada]", dijo el director de carreras de RB, Alan Permane, en Spa.

"[Sobre Ricciardo,] esperaremos y veremos qué sucede en las próximas dos carreras", añadió.

Hay mucho interés en ver los resultados de los pilotos de RB este fin de semana, ya que Red Bull parece estar preparado para tomar una decisión sobre si reemplazar a Sergio Pérez, y es evidente que los nombres de Tsunoda, Ricciardo y el piloto de reserva Liam Lawson están sobre la mesa.

Cuando se le preguntó el jueves qué tan crítico era el fin de semana de Spa para su futuro, Tsunoda respondió: "Bueno, supongo, para los pilotos de Red Bull, excepto Max, todas las carreras son críticas.

Ya me acostumbré a ello y ahora salgo a correr más tranquilo. Si ves mis carreras anteriores, desde la primera está bastante claro lo que demuestro en la pista".

"La cantidad de veces que he llegado a la Q3, la cantidad de puntos que he sumado en cada pista, creo que he demostrado lo suficiente, ya sabes. Obviamente, esta carrera también será importante. A ver cómo va", concluyó el japonés.