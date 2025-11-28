Tsunoda insinúa su futuro en la F1 2026 en medio de su esperada salida

Yuki Tsunoda ha insinuado que ya sabe cuál será su futuro en la Fórmula 1 tras la que ha sido la peor de sus cinco temporadas en 2025. El piloto de 25 años ha tenido problemas desde que se unió a Red Bull, procedente de la escudería hermana Racing Bulls, para el tercer gran premio de esta campaña, ya que el japonés es 17º en el Mundial de Pilotos, con solo seis puntos conseguidos.

Eso en comparación con su compañero de equipo, Max Verstappen, que está en la lucha por el título antes de los dos últimos grandes premios en Qatar y Abu Dhabi, después de haber estado en sintonía con el difícil RB21, a diferencia de Tsunoda.

El piloto nipón incluso se ha visto superado constantemente por el dúo de Racing Bulls, formado por Isack Hadjar y Liam Lawson, lo que significa que Tsunoda aún no ha renovado para el próximo año. Red Bull anunció previamente que confirmará las alineaciones de pilotos de ambas escuderías al final del presente curso, pero es un secreto a voces qué dirección tomará.

Se espera que Hadjar se convierta en el compañero de equipo de Verstappen después de un impresionante año de novato, que incluyó un podio en Zandvoort, mientras que el piloto de F2 Arvid Lindblad será compañero de Lawson en Racing Bulls.

Liam Lawson, Equipo Racing Bulls, Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Esto deja a Tsunoda sin asiento, dado que los otros nueve equipos ya han confirmado sus emparejamientos para 2026 y, antes del Gran Premio de Qatar de este fin de semana, pareció confirmar esa predicción.

"Sé algo que no puedo compartir, pero la mayoría de la gente lo sabe; estoy en un entendimiento [conocimiento de información] similar a vosotros", dijo Tsunoda a 'Viaplay', aunque rápidamente añadió: "No sé lo que va a pasar, así que vamos a ver".

A continuación, se le preguntó a Tsunoda si tiene un "Plan B" en caso de que se quede fuera de la Fórmula 1 el año que viene, a lo que respondió: "No, la verdad es que no. Sólo pienso en esta carrera. Aún no está hecho, aún está en mis manos, y sólo intentaré apoyar a Max tanto como sea posible; y si soy capaz de conseguirlo, eso será naturalmente positivo para mi futuro, así que sólo apuntaré a eso".

Aunque Red Bull dijo que el anuncio llegaría después de Abu Dhabi, Hadjar pareció insinuar en Losail que llegaría antes, diciendo que "aparentemente ahora está decidido un gran premio antes del final de la temporada".

Lo hizo con la fanfarronería de alguien que sabe que está preparado para fichar por uno de los equipos punteros de la F1, por lo que es comprensible que se muestre relajado de cara a las últimas rondas. "En absoluto", respondió el corredor de 21 años cuando se le preguntó si sus actuaciones en Qatar y Abu Dhabi podrían influir en su futuro.

Isack Hadjar, equipo Racing Bulls Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"No se decide en función de si son 22 o 23 carreras: se toma la media. Así es como tomas una decisión. Así que puedo tener el peor fin de semana de la historia. Eso no va a cambiar nada".

Hadjar, que es noveno en el campeonato, ve incluso el año que viene como el momento perfecto para dar el paso, dado que 2026 conllevará una nueva reglamentación técnica. Esto significa que todos los pilotos, independientemente de cuál sea su equipo, tendrán que adaptarse, y el francés cree que ése es uno de sus puntos fuertes.

"Es bueno, perfecto, porque sigo cambiando de coche cada año", explicó. "En mi vida, nunca he repetido una temporada con el mismo coche, nunca me ha pasado. No sé lo que es tener [el mismo durante] dos temporadas, incluso cuando hice dos años de F2, hubo un cambio en el reglamento. Era un coche completamente nuevo. Lo mismo en la F4. Así que no sé cómo es".