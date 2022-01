El japonés debutó con una actuación brillante en el Gran Premio de Bahrein, logrando una novena posición y sumando dos puntos en su primera carrera. Sin embargo, a medida que avanzó el curso, el de AlphaTauri mostró sus puntos débiles con varios accidentes, como en las clasificaciones de Imola o Paul Ricard, y nunca evitó reconocer sus errores.

Yuki Tsunoda admitió que una combinación de exceso de confianza y falta de práctica provocó que se desencadenaran una serie de infortunios que dejaron su autoestima por el suelo. Al reflexionar sobre la forma en la que se recuperó para afrontar un mejor 2022, el nipón dejó claro que ha aprendido lecciones importantes, y que el cambio de mentalidad fue esencial.

Uno de sus mayores errores, como él mismo reconoce, fue la falta de concentración para prepararse en cada carrera, y esto provocó que se mudara a mediados de año para estar más cerca de la fábrica del equipo en Faenza.

"Hasta que me fui a Italia, era muy vago", comentó entre risas. "Después de los entrenamientos, me iba a casa, encendía la PS5 y me dedicaba a jugar todo el día para disfrutar".

"Después, cuando era fin de semana de carrera, siempre iba con prisas", reconoció el piloto de 21 años. "Empezaba a preparar las cosas tarde".

Su estreno en la máxima categoría llamó la atención de muchos, como la del director de la Fórmula 1, Ross Brawn, quien le consideró como el novato más prometedor de los últimos años.

Sin embargo, el japonés se enfrentó a la realidad tras su accidente en el GP de la Emilia Romagna, cuando se fue contra el muro en la Q1, además de sufrir un trompo más tarde en carrera.

En aquel momento no se le dio mucha importancia, pero las cosas empeoraron en Portimao, donde le faltó ritmo, y en España, donde culpó a su escudería de lo sucedido en la clasificación, aunque se quedó fuera de carrera en los primeros compases por un problema mecánico. Pocos días después, en Mónaco, también se fue contra el muro en los Libres 2, lo que terminó provocando su mudanza a Italia.

Tras un periodo de adaptación, ya no tenía excusas, pero se vio envuelto en un ciclo con más problemas, y empezó a tomarse las cosas con más calma. Con una perspectiva más amplia, Tsunoda confesó que la cita de Bahrein le dejó la sensación de que la F1 iba a ser sencilla.

"No tenía demasiada confianza, pero tuve la sensación de que era demasiado fácil, diría que para ser la F1, no tuve muchos contratiempos, todo estaba bajo control, así que por eso esperaba que no fuera muy complejo".

"Tuve un accidente en Imola, pero después de eso, mi confianza seguía bien. Solo notaba que el choque había sido algo desafortunado".

"En cuanto me pasó eso de forma constante, empecé a dudar sobre mi confianza y sentí que era bastante más difícil, mucho más de lo que pensaba", afirmó el nipón. "Fue duro por cómo me preparaba para el fin de semana de carrera, el enfoque había desaparecido por completo".

"Estaba adoptando un método similar a la F2, que es un formato totalmente distinto. Siempre intentaba apretar desde los primeros libres y clavar la vuelta, y en la Fórmula 1 eso es complicado hacerlo", explicó.

"Hay mucho riesgo de que te estrelles contra el muro y pierdas tiempo, y luego tienes que recuperar la confianza para la siguiente sesión. En un momento dado, mi confianza era nula, nunca me había pasado, así que me costó mucho recuperarla y volver a como estaba en Bahrein".

El japonés tardó en revertir la situación, pero, finalmente, una serie de coincidencias ayudaron a Tsunoda a llevar las cosas por el buen camino. En primer lugar, su mentalidad más cautelosa provocó un bajón en el rendimiento, y el jefe de AlphaTauri, Franz Tost, le animó a arriesgar más.

Con el cambio de chasis en Turquía, el nipón dio un paso adelante, y reconoció que debía cambiar su enfoque: "Fue un punto de inflexión para mí en cuanto a la confianza".

"Hasta Turquía, solo intentaba no cometer un gran error y no ir contra el muro, así que por eso mi ritmo era lento. Supongo que estaba concentrado en no chocar, y en cuanto me di cuenta de eso, tuve que esforzarme más, porque los resultados y el ritmo es lo más importante en F1", sostuvo el japonés.

"Cambié mi forma de pensar, sobre todo en los Libres 1, decía que no me iba a estrellar. Llevo unas ocho carreras seguidas en las que no lo hago, por eso estoy aquí".

"El cambio de chasis en Turquía me ayudó porque me sentí mejor con el coche en cuanto a su control. Por ejemplo, cuando perdí el control del monoplaza en Arabia Saudí lo mantuve bajo control, y antes no lo podía hacer", explicó.

Yuki Tsunoda aún no sabe si AlphaTauri encontró algo extraño en su primer chasis, pero es algo que no le importa, ya que terminó la temporada mucho más cómodo y con el mejor resultado de las 22 carreras, un cuarto lugar en Abu Dhabi.

Es justo decir que 2021 fue un curso de aprendizaje para el nipón: "Fue un gran año. Nunca había tenido tantos altibajos, nunca viví una situación así en mi trayectoria, así que fue una gran campaña para mí".

"Ha sido una temporada para aprender, pienso que conseguí mucha experiencia y no creo que me quede mucho por hacer, ahora que he experimentado lo peor, puedo avanzar", indicó.

El #22 espera que en 2022 pueda maximizar su rendimiento en pista: "Va a ser una temporada muy importante para mí. No sé cómo va a ser el ritmo con el nuevo coche, pero por mi parte, debo rendir bien".

"Tengo que superar a mi compañero y tener una velocidad constante, así que ahora sé en lo que tengo que mejorar, y si lo hago, puedo batir a mi compañero de forma constante", añadió.

"Ya tengo todos los ingredientes que buscaba para seguir adelante, ha sido un año de preparación bueno. Si la temporada que viene tenemos un buen coche, tengo que rendir y conseguir puntos, e incluso si es malo, ya sé cómo desarrollar el monoplaza para que ser más rápido", concluyó.