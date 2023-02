El truco físico de Max Verstappen durante el invierno sin F1

Cargar el reproductor de audio

El peso es uno de los elementos más importantes en el mundo de la Fórmula 1 debido a que cada gramo cuenta en el tiempo por vuelta. Es por ese motivo que los pilotos se someten a estrictas dietas y duros entrenamientos para estar lo más en forma posible y conseguir ser los más rápidos de la parrilla.

El vigente campeón del mundo, Max Verstappen, no es una excepción, pero a diferencia de muchos de sus homólogos del paddock, prefiere disfrutar antes de ponerse a trabajar en el plano físico. Tras los test de pretemporada de 2023 en Bahrein, el neerlandés explicó su método para seguir motivado en un aspecto tan vital como su cuerpo.

Cuando se le preguntó por los comentarios que decían que había ganado algo de peso, respondió: "Bastante, más que el año anterior, pero también me gusta entrenar eso de nuevo para hacerte daño de verdad. Siento que estoy por debajo de mi peso toda la temporada, y luego hay un mes en el que puedes disfrutar de la comida".

"Yo también lo hago, y cada persona es diferente en ese sentido", señaló el piloto de Red Bull. "A algunos les gusta ser constantes durante todo el año, y a mí me gusta no pensar en hacer ejercicio durante un tiempo después de la competición. Cuando empiezas de nuevo en enero, vuelves a estar a tope para perder peso y estar en forma".

Así pues, el holandés reconoció no haber estado entrenando su físico para llegar tan preparado como otros, pero sí le sirvió para despejar una mente que está llena de cosas a lo largo de nueve duros meses de Fórmula 1 en los que se juega el título mundial. Max Verstappen insistió en que subió de kilos en la báscula cuando estaba lejos del monoplaza, aunque explicó que se había recuperado de su descanso: "La verdad es que estoy igual que el año pasado".

"Durante el invierno gané algo de peso, por supuesto, pero también me gusta entrenar para perderlo", dijo el dos veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo. "Mucha gente dice que me veo en forma, también [lo ven] en mi cara, aunque no lo sé, el peso, es el mismo".

