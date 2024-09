Los trabajadores en huelga de Alpine creen en un "cambio de opinión"

Como se anunció, el viernes 30 de agosto fue el primer día de huelga del personal de Alpine en Viry-Châtillon. Durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, un centenar de ellos estuvieron presentes en las gradas del circuito de Monza para oponerse a la idea de que el Grupo Renault abandone sin más su motor en el Gran Circo, mientras que muchos otros permanecieron en la fábrica durante el día.

"El objetivo de nuestra presencia hoy es que se nos escuche", declaró el portavoz del Consejo Económico y Social de la empresa, Clément Gamberoni. "Sentimos que no se nos escucha lo suficiente. Apoyamos plenamente el proyecto del motor de 2026, el de Alpine en todas sus formas, pero creemos que Viry tiene una verdadera razón de ser con la Fórmula 1".

"Hay un proyecto de transformación en marcha en Viry y todavía no hay nada decidido, pero la decisión se tomará antes del 30 de septiembre", dijo. "Una de las propuestas de la dirección es dejar de fabricar motores de Fórmula 1 en Viry a partir de 2026, y por eso venimos aquí, para decir que el proyecto es bueno y que Viry necesita la Fórmula 1, y si queremos hacer otros proyectos para la marca Alpine, podemos hacerlos, pero debemos hacerlos con la Fórmula 1, por su atractivo y por todo lo que hemos dicho antes".

Los empleados presentes en Monza, con brazaletes negros y pancartas desplegadas en las gradas, insisten en el carácter pacífico y constructivo de su movilización en este momento. Su único objetivo es hacer entrar en razón al director general del Grupo Renault, Luca de Meo, con la esperanza de qu finalmente mantenga el proyecto de la unidad de potencia de 2026.

"Este es el comienzo de nuestra acción, estamos hablando, es un primer paso. De lo que puede estar seguro es de que somos apasionados", comentó. "Estamos muy orgullosos de ver un coche de Fórmula 1 con nuestro motor, y pondremos toda nuestra pasión en intentar que se nos escuche. No queremos estar en contra de nada, queremos estar 'con', y queremos presentar argumentos para que nuestro jefe cambie de opinión".

"Si no se nos escucha antes del 30 de septiembre, buscaremos otras soluciones, pero esa no es la cuestión hoy, lo principal es que Luca de Meo quizá cambie de opinión y entienda nuestros argumentos, y vea la prueba de que ya tenemos un propulsor en marcha para 2026", afirmó. "No solo son palabras, son hechos, el motor está en marcha y funciona, queremos ponerlo en marcha porque creemos que puede ser uno de los mejores, porque 2026 será una nueva era reglamentaria".

Un riesgo social con los motores de Renault en F1

Ya fuera dicho por Bruno Famin en pleno verano, o después por Flavio Briatore, el plan de cese de diseño y fabricación de motores siempre se presentó como libre de despidos. Esa hipótesis la confirmó el comité de empresa de Alpine, pero también puso de manifiesto un riesgo social muy real: "Tenemos muchos trabajadores contratados, si se toma una decisión antes del 30 de septiembre, dejarán de tener trabajo a finales de año".

"Eso afecta a unas 200 personas, también está toda la red de proveedores que trabajan en la Fórmula 1, afecta a mucha gente, tanto en el mercado francés como en Europa, en Inglaterra, Italia, Austria y Alemania", dijo. "No hablamos solo de gente de Viry, sino de toda una red que se ha unido para hacer realidad la Fórmula 1 en Viry".

Cuando se le preguntó por los progresos en el motor de 2026, algunos cuyas cifras acabaron reveladas por el CSE durante la pasada semana, concluyó: "Yo no diría que estamos trabajando a toda velocidad en este momento, porque es bastante complicado en Viry, el contexto social es bastante delicado, pero la gente sigue trabajando porque quiere obtener resultados".

