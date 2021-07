Wolff: "Llamar amateur a Hamilton no es de recibo"

El responsable máximo de Mercedes F1 habló públicamente por primera vez este viernes después de que la FIA decidiera no dar la razón a Red Bull y desestimar su reclamación para revisar el accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El directivo austriaco aseguró a Sky F1 que no se sentía molesto por el cariz que ha adquirido la rivalidad con Red Bull en las últimas semanas, donde se han usado palabras duras y acusaciones mutuas.

"Nunca me ha molestado nada en la Fórmula 1, creo que se han hecho algunos comentarios bastante, ¿cómo decirlo?... interesantes, pero no me corresponde juzgarlo y estoy tranquilo al respecto", aseguró, con un rostro visiblemente tenso en el que dejaba claro que se guardaba su verdadera opinión.

"Todo el mundo tiene que hacerlo como pueda y como quiera, y si quieres comunicarte emocional e histéricamente, puedes hacerlo. Nosotros solo intentamos decir las cosas correctas. Creo que los comentarios que se hicieron, seguramente por la emoción, iban directamente contra un siete veces campeón del mundo".

"Palabras como amateur no deberían tener cabida y lo que provocó fue una avalancha de comentarios en las redes sociales. Una gran controversia que contribuyó a una mayor polarización y creo que nosotros, como deporte, deberíamos hacer lo contrario, restar tensión".

Wolff dejó claro que no ha hablado con su homólogo en Red Bull, Christian Horner, con el que protagonizó un interesante episodio en el GP de Gran Bretaña mientras se comunicaban con Michael Masi, director de carrera, y en la sala de comisarios.

Cuando se le preguntó por la mención del comunicado de la FIA del jueves, donde se aseguraba que había "cierta preocupación" por "ciertas alegaciones" de la carta con la que Red Bull pidió la revisión del caso, Wolff volvió a demostrar su contención.

"Eso lo tiene que investigar la FIA, yo no estuve en la discusión, pero lo que escuché fue bastante... no encuentro la palabra", soltó.

"Creo que la consistencia es muy importante y los comisarios consideraron que era una penalización de 10 segundos y creo que nosotros, como equipos, tenemos que tener la consistencia en lo que juzgamos como correcto o incorrecto y no oscilar con lo que es oportuno en el momento".

El análisis del verdicto: Las grandes dudas detrás de la negativa de la FIA a Red Bull

"Para los comisarios es muy difícil, porque las situaciones nunca son las mismas. Creo que tienen que hacer lo que puedan y en su momento la sanción de 10 segundos nos pareció muy dura y pensamos que la carrera estaba perdida, al final resultó ser buena para nosotros, pero tengo que decir desde mi opinión, que no es oportunista: tienen el trabajo más duro. Como un árbitro en el fútbol, antes de que llegara el análisis de vídeo [VAR]".

Wolff, eso sí, dejó claro que la tensión debe dejar de seguir aumentando y que en un deporte con tanto riesgo como el motorsport, nunca es de recibo calentar el ambiente fuera de la pista.

"Es el automovilismo y el automovilismo es peligroso y por eso creo que el respeto y la cabeza fría deben prevalecer en la pista. Creo que está siendo un gran campeonato y vamos a seguir viéndolo", concluyó.