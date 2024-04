Wolff explica las razones de su decisión de viajar finalmente a Japón

Como parte de un intento para gestionar mejor su tiempo en medio de un calendario de F1 cada vez más largo, Toto Wolff había planeado perderse algunos de los viajes esta temporada y Japón era una de las carreras en las que en un principio tenía la intención de quedarse en la fábrica.

Pero tras ver el problemático inicio de la campaña 2024 para su equipo, con un doble abandono en el GP de Australia, el director del equipo alemán cambió sus planes en el último minuto y decidió comprometerse también con el fin de semana de Suzuka.

Ante una pregunta de Motorsport.com en la que se le pidió explicar su decisión, Wolff dijo que sentía que era importante estar con el equipo, sobre todo en un fin de semana en el que había planeados algunos experimentos clave para ayudar a desbloquear el ritmo del W15.

"Había planeado no venir a Japón porque hay muchas cosas que hacer en Europa", explicó Wolff. "Pero luego sentí que no venir a Japón era la elección equivocada".

"Creo que también es importante estar con el equipo. También me viene bien estar cerca de la acción".

"Estamos experimentando con algunas cosas y formar parte del equipo me da mucha energía. Espero que también al revés. Por eso decidí no quedarme en Europa", añadió.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

El difícil comienzo de Mercedes en 2024 llega tras un periodo también complicado en el que el fabricante alemán sólo ha ganado una carrera en la última era de efecto suelo de la F1, que comenzó en 2022.

Tras haber comprendido los errores que cometió con el diseño de sus coches anteriores, y sobre todo con la elección de la altura de pilotaje, Mercedes tenía grandes esperanzas de que su W15 sería finalmente lo que necesitaba para cerrar la brecha con Red Bull.

Sin embargo, por ahora no ha sido así, pero Wolff sigue convencido de que Mercedes tiene lo que hace falta para volver al frente: "Somos un equipo", dijo. "Hemos ganado ocho veces seguidas y eso no se había hecho antes. Tienes periodos en los que luchas como todo el mundo y obviamente no se puede ganar siempre, y por eso esto es un súper reto".

"No es una carrera, no es una sola temporada y luego vuelves a ganar, ya es la tercera consecutiva. Pero sigo absolutamente convencido de que miraremos atrás dentro de unos años y diremos que ha sido tan duro pero tan importante para el desarrollo del equipo desde el punto de vista quizá organizativo, de la reevaluación de nuestras herramientas y sistemas, que claramente no funcionan tan bien como sí lo hacían con los reglamentos anteriores", explicó el austriaco.

Uno de los problemas que Mercedes está tratando de entender mejor es por qué su coche en la vida real no está produciendo el tipo de niveles de carga aerodinámica que sus herramientas de simulación, lo que comúnmente se suele llamar como un problema de correlación de datos.

"Hay un error en alguna parte del sistema porque estamos midiendo una carga aerodinámica mucho más alta de lo que vemos en el tiempo por vuelta", añadió Wolff. "Y eso es algo con lo que hemos estado luchando desde que llegaron las reglas de 2022".

"Así que ahora estamos en un punto en el que estamos probando nuevas vías para evaluar cómo podemos trasladar realmente el rendimiento que vemos en el mundo virtual a la pista, algo que no hemos podido hacer hasta ahora", concluyó Wolff durante el fin de semana de Suzuka.