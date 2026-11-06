MotoGP GP de Qatar

Toto Wolff defiende a MotoGP por Qatar: "Los pilotos no saben nada de lo que está pasando"

Toto Wolff, jefe de Mercedes F1, dice respetar a aquellos que no quieran viajar a Qatar, pero defiende la decisión de la organización porque los pilotos "no saben nada" de geopolítica.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 6 nov 2026, 19:56

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Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Toto Wolff ha defendido la decisión del Mundial de MotoGP de disputar el Gran Premio de Qatar de este fin de semana en el Circuito Internacional de Losail, pese a la difícil situación existente en Oriente Medio a cuenta del conflicto armado que enfrenta de una parte a Estados Unidos e Israel, y de la otra a Irán.

La Fórmula 1 está pendiente de lo que pase en la península arábiga con el Mundial de Motociclismo, el otro campeonato gestionado por Liberty Media, que ha conseguido que la antepenúltima cita del calendario se dispute pese a la fuerte oposición de los pilotos de la categoría reina.

Los corredores mandaron diversas cartas a la organización, MotoGP Sports Entertainment Group, y celebraron varias reuniones para mostrar su desacuerdo con que se viajara a Qatar y, en última instancia, para intentar evitarlo. El conflicto ha generado una tensión sin precedentes entre organización y campeonato, con los pilotos pidiendo garantías en caso de una posible evacuación si la situación se volviera peligrosa, y con la antigua Dorna defendiendo que la cita de Losail era segura después de que Carlos Ezpeleta viajara 'in situ' al lugar.

Jack Miller reveló que 19 de los 22 protagonistas de la parrilla no querían correr (a saber, Marco Bezzecchi, Ai Ogura y Johann Zarco), pero por más que intentaron presionar, finalmente el GP de Qatar está teniendo lugar (de hecho, Marc Márquez puede ser campeón allí). Eso sí, sin Yamaha ni Pramac, ya que la casa de Iwata prohíbe a sus protagonistas desplazarse a zonas afectadas por conflictos bélicos. Una decisión que puede salir cara a los japoneses, ya que ahora se arriesgan a sufrir sanciones deportivas por parte de la FIM, aún por determinar.

Para MotoGP, esta visita supone quitarse de encima el problema en Oriente Medio hasta marzo, cuando se dispute el gran premio de 2027, pero la F1 aún tiene que afrontarlo, habida cuenta de que las citas de Losail y Yas Marina (Abu Dhabi) deben cerrar el curso 2026, la última semana de noviembre y la primera de diciembre.

La postura de Liberty Media y de la FIA es similar a la de MotoGP, al transmitir tranquilidad sobre que las dos carreras se disputarán, por más que Imola se preparó para una eventual sustitución. Este viernes, en la rueda de prensa de jefes de equipo de la FIA en Interlagos (Brasil), en la que estaban presentes Toto Wolff (Mercedes), Fred Vasseur (Ferrari) y Alan Permane (Racing Bulls), les preguntaron por la decisión de MotoGP de correr en Qatar y sobre su postura al respecto de si miembros de sus escuderías no quieren asistir.

Práctica de salida en Qatar

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Wolff defendió la decisión de MotoGP Sports Group Entertainment, y juzgó a los pilotos, al considerar que no saben nada de geopolítica internacional, aunque dice entender a todos aquellos que no quieran desplazarse a Losail.

"Stefano [Domenicali, CEO de la F1] y Mohammed [Ben Sulayem, presidente de la FIA] han dejado bastante claro que la Fórmula 1 se rige por las directrices internacionales, ya se trate de restricciones de viaje, de que las aerolíneas no operen, de cualquier alerta en la región o del tipo de información que facilitan los gobiernos locales", empezó diciendo Wolff. "Así que no solo hay que tener en cuenta a los promotores, sino también lo que hacen los gobiernos locales, y en mi opinión es en eso en lo que hay que basarse, y estoy totalmente de acuerdo con ello".

"Creo que si se pronuncian pilotos, que desde el punto de vista geopolítico no saben nada de lo que está pasando, pero que tienen una audiencia que les escucha, eso genera valor mediático; pero si yo hubiera estado en la misma situación habría hecho lo mismo que la dirección de MotoGP. Si quieres correr, ve; si no quieres, no vayas, así de sencillo, y cada uno puede tomar su propia decisión al respecto, y yo lo respeto".

Salida del GP de Qatar

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"Por supuesto, hay que estar atentos a lo que ocurra en los próximos días, en las próximas semanas, y Domenicali está al tanto de todo para supervisar la situación. Si las cosas se volvieran más peligrosas y recibiéramos esa información, él sería el primero, junto con Ben Sulayem, en proteger a las personas que tenían previsto viajar, y por eso sigo las indicaciones de lo que me están comunicando", confió el dirigente austriaco.

"A nivel interno no se ha planteado [no ir a Qatar y Abu Dhabi], no ha sido un tema de conversación, pero si alguien se siente incómodo al viajar, es algo que siempre respetaría y quizá sea una oportunidad para darle una oportunidad a otra persona. No cambiaría nada en nuestra relación; siempre he respetado que algunas personas no quisieran ir a determinados grandes premios, y así es como lo veo en este momento", dejó claro.

Vasseur, de Ferrari, avaló las palabras de su homónimo: "Como ha dicho Toto, creo que nuestra organización es bastante sólida, tengo plena confianza en la FIA, en la FOM y en Stefano, así que ya veremos qué hacemos. En cuanto a la cuestión de si tenemos dudas a nivel interno, sinceramente, estamos en plena temporada, con nueve carreras en once semanas; todo el mundo está centrado en el triplete actual, y quizá el tema salga a colación un poco más adelante. Pero hoy no es el caso y, en cualquier caso, respetaremos la decisión de los miembros del equipo [que no quieran viajar]. Si alguien tiene alguna duda y no quiere ir, respetaremos su decisión, pero por ahora tenemos una enorme confianza en nuestro sistema y en nuestra organización".

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