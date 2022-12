Mercedes tampoco habría resuelto los problemas de su W13 con más dinero

Cargar el reproductor de audio

Después de ganar ocho títulos consecutivos de Fórmula 1, Mercedes tuvo un difícil inicio de temporada debido a que su monoplaza no podía seguir el ritmo de los Red Bull y Ferrari. Sus pilotos, Lewis Hamilton y George Russell, sufrieron con el porpoising en el comienzo del curso, pero a medida que el equipo iba solucionando sus problemas, se hacía evidente que había algo más en el W13.

Los de Brackley consiguieron darle la vuelta y ganar en el Gran Premio de Sao Paulo para evitar irse en blanco, gracias a la primera victoria en F1 del más joven de la dupla, pero han dejado claro que planean cambios importantes en el W14 de 2023.

Las escuderías se enfrentaron al reto de diseñar sus coches bajo el nuevo límite presupuestario, lo que les obligó a ser más cuidadosos en el gasto y estudiar más qué camino escoger en el desarrollo. Sin embargo, el director del conjunto alemán, Toto Wolff, dijo que no tener ese techo "no habría supuesto ninguna diferencia" a la hora de resolver los contratiempos con su coche, y cree que se trataba de un proceso que solo podía hacerse gradualmente.

"No nos faltaba capacidad, ni herramientas, ni tiempos", dijo el jefe de Mercedes en el podcast de la Fórmula 1, Beyond the Grid. "Era más bien que necesitábamos ir quitando capa a capa para llegar al fondo del problema, así que no habría cambiado nada".

Los de Brackley pensaron al principio que habían remediado los problemas del porpoising con su primera gran actualización en España, después de que ambos pilotos rodaran a un ritmo similar al del ganador, Max Verstappen. No obstante, el rebote regresó, e incluso estuvo en cierta medida en la última prueba del año en Abu Dhabi.

Wolff explicó que la escudería no pudo resolver todos los contratiempos con el W13, pero pensaba que "iba a ser más fácil" en 2023: "Estamos cambiando parte de la arquitectura y la disposición del coche que debería apuntar en la dirección correcta, pero como pasa con estas nuevas reglas, a veces descubres un problema y luego te das cuenta de que había otro debajo".

"Tenemos que ser humildes y no tener la sensación de que vamos a volver a ganar desde el principio. Tengo muchas ganas", concluyó el máximo responsable de uno de los equipos que más éxitos ha acumulado en los últimos tiempos.

