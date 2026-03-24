Cómo Toto Wolff se convirtió en el multimillonario jefe del equipo Mercedes de F1

Torger Christian 'Toto' Wolff —hijo de madre polaca y padre rumano— se aficionó al automovilismo cuando era adolescente. Compitió en la Fórmula Ford austriaca y alemana, y financió su carrera deportiva trabajando como instructor de conducción en —irónicamente— el Red Bull Ring.

Toto Wolff se dio cuenta rápidamente de que le faltaba talento para triunfar como piloto y centró su atención en estudiar economía en la Universidad de Viena. Pero eso tampoco duró mucho. Abandonó los estudios y se dedicó a la banca, hasta acabar trabajando como inversor de capital riesgo en empresas emergentes.

Primer capital de Wolff gracias al boom de las puntocom

En 1998, eso le llevó a fundar su propia empresa de inversión, Marchfifteen, que se benefició del boom de Internet de finales de los noventa. El negocio prosperó y, en 2004, lanzó Marchsixteen. A través de dicho vehículo de inversión, Wolff adquirió una participación minoritaria en HWA AG, la empresa fundada por el cofundador de AMG, Hans Werner Aufrecht. HWA gestionaba el programa DTM de Mercedes y competía en múltiples categorías de carreras.

A través de esas conexiones con el mundo del automovilismo, Wolff reavivó su pasión por las carreras. Compitió en rallies y carreras de resistencia, pero al final era demasiado mayor para ser realmente competitivo. Sin embargo, su creciente presencia en el mundo del automovilismo condujo a un momento crucial en 2009, cuando entró en contacto con Frank Williams. Wolff invirtió en el equipo Williams de Fórmula 1 y se incorporó a su consejo de administración.

En 2012, se convirtió en director ejecutivo de Williams, pero ya se vislumbraba una nueva oportunidad en el horizonte.

Wolff se convirtió en director ejecutivo de Williams en 2012 Foto de: XPB Images

Mercedes ofrece un puesto a Wolff

Mercedes había regresado a la Fórmula 1 como equipo oficial en 2010 tras más de 60 años de ausencia. Las expectativas eran altas, con el regreso del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher y el coche de Brawn GP, ganador del campeonato de 2009, como base. Pero el éxito resultó esquivo.

Consciente de la necesidad de un cambio, Mercedes incorporó nuevos líderes. El asesor del equipo, Niki Lauda, convenció a Lewis Hamilton para que se uniera, mientras la escudería se centraba en los importantes cambios normativos de 2014, en particular la introducción de las unidades de potencia híbridas V6. Para ayudar a dirigir esa transformación, se contactó con Wolff.

"En realidad fue una extraña coincidencia", dijo Wolff en una entrevista con Forbes en 2024. "Era copropietario de Williams y las cosas iban bastante bien".

"Ganamos una carrera en 2012 [Pastor Maldonado en España], y la alta dirección de Mercedes me pidió que analizara por qué su equipo no progresaba. Intenté hacer la mejor evaluación posible, y entonces me ofrecieron un puesto".

Wolff lo rechazó inicialmente. "Fue un gran honor", explicó. "Pero les dije enseguida que era empresario y que tenía una participación financiera en Williams".

Mercedes entendió el mensaje y le ofreció una participación del 40 % en el equipo —naturalmente a cambio de una importante inversión financiera—. Wolff acabó aceptando una participación del 30 %, mientras que Lauda adquirió el 10 % del equipo, valorado en menos de 250 millones de euros en aquel momento.

Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes; Lewis Hamilton, Mercedes; Nico Rosberg, Mercedes; Ross Brawn, director del equipo Mercedes Foto de: Getty Images

Lo que siguió es ahora historia bien documentada y por todos conocida: a partir de 2014, Mercedes dominó la Fórmula 1. Con el motor más potente de la parrilla y uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Hamilton, el equipo con sede en Brackley se aseguró 15 títulos mundiales (de pilotos y de constructores) entre 2014 y 2021.

Wolff, aprovechando la ola de éxito

Ese éxito, combinado con la adquisición de la Fórmula 1 por parte de Liberty Media, disparó el valor de Mercedes. Se estima que el equipo vale ahora 5.200 millones de euros. Esta valoración se basa en que Wolff vendió una participación del 5% a George Kurtz, director ejecutivo del patrocinador del equipo, CrowdStrike, por 258 millones de euros en 2025.

Wolff sigue siendo propietario de una participación del 33 % en Mercedes y también posee una pequeña participación del 1 % en Aston Martin Lagonda, la empresa matriz del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin. Además, este hombre de 52 años sigue siendo un hombre de negocios de corazón. Aunque, según se informa, gana alrededor de 20 millones de euros al año en Mercedes, no tiene intención de bajar el ritmo.

Wolff sigue invirtiendo en diversas empresas, entre ellas BBR Rallye Racing, uno de los mayores distribuidores de recambios para rallies de Europa. Junto con el ex campeón del mundo Mika Häkkinen, también es copropietario de una empresa de representación deportiva que ha representado a pilotos como Bruno Spengler, Alexandre Premat y Valtteri Bottas.

De instructor de conducción a multimillonario

El patrimonio neto de Wolff se estima en unos 2.300 millones de euros en 2026, nada mal para un piloto de carreras fracasado y antiguo instructor de conducción. Sin embargo, el momento del que se siente más orgulloso se remonta a 2014.

En el Gran Premio de Austria —celebrado en el mismo circuito donde él comenzó sin un céntimo— Mercedes y Williams, en la que Wolff aún tenía una participación en aquel momento, coparon las cuatro primeras posiciones de la carrera.

"Eso", dijo Wolff, "fue algo especial".