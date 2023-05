Toto Wolff enseñará a los estudiantes de Harvard su liderazgo en F1

El director del equipo de Brackley impartirá un curso para estudiantes de primer y segundo curso de MBA que dará el título llamado, 'Mercedes F1: Leading a High-Performance Team' ['Mercedes F1: liderando un equipo de alto rendimiento']. Tendrá lugar en enero de 2024, aprovechando un periodo relativamente tranquilo para Toto Wolff, puesto que no hay carreras de Fórmula 1 durante ese mes.

El austriaco lo impartirá junto con la profesora Anita Elberse, con la que ha colaborado muy de cerca en los últimos años. De origen holandés, siguió al jefe de Mercedes y al equipo durante la temporada 2021, estudiando su forma de actuar, y escribió un informe titulado 'Toto Wolff and the Mercedes Formula One Team' ['Toto Wolff y el equipo Mercedes de Fórmula 1'], con el protagonista visitando el campus de Massachusetss en varias ocasiones.

Ambos trabajaron también en un artículo de la prestigiosa Harvard Business Review llamado 'Number One in Formula One' ['Número uno en la Fórmula 1'], que resumía en seis lesiones el planteamiento de Wolff sobre el liderazgo. La función de Executive Fellow se concede a personas que trabajan en diversos ámbitos y están dispuestas a enseñar en su tiempo libre a la vez que lo compaginan con su trabajo, como sucede aquí.

"Me siento muy orgulloso y privilegiado por seguir trabajando con las jóvenes y brillantes mentes de Harvard", declaró Wolff. "Cada vez que piso el campus me siento inspirado por la curiosidad y la ambición de los estudiantes, y me voy lleno de energía por lo especial que es el ambiente de aprendizaje que crean junto con el brillante profesorado".

Por su parte, Elberse dijo: "Tenemos muchas ganas de dar la bienvenida a Toto [Wolff] de nuevo al campus. He visto de primera mano lo mucho que se benefician nuestros estudiantes al conocer la trayectoria de liderazgo de Toto y su profundo conocimiento de lo que se necesita para dirigir un equipo deportivo de gran éxito. Con Toto aquí, estoy segura de que podemos marcar una diferencia positiva en el desarrollo de los líderes del mañana".

Además de ellos, el presidente de la Facultad de Práctica, el profesor Len Schlesinger, añadió: "HBS tiene la suerte de poder beneficiarse de esa dinámica de asociación de Anita [Elberse] y Toto, estoy seguro de que será una experiencia espectacular para los estudiantes".

