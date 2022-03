Tost aclara las dudas sobre el físico de Tsunoda tras Drive to Survive

Cargar el reproductor de audio

"Cuando hago ejercicio, especialmente por la mañana, me arruina el día". Yuki Tsunoda se sinceró en el séptimo episodio de la nueva temporada de Drive to Survive sobre el hecho de que no siempre disfruta de la preparación física, admitiendo el contraste entre el japonés de 21 años y su jefe Franz Tost, de 66.

"No sabía que Franz corre diez kilómetros desde las 5.30 de la mañana, cosa que yo no he hecho en mi vida", reveló recientemente Tsunoda, que también se definió como un "gran vago".

"Y el año pasado, en la primera mitad de la temporada, pedía comida en Uber Eats todos los días, eso no estaba bien".

De hecho, no lo estaba, o al menos esa es la conclusión a la que llegó Red Bull Racing tras un complicado inicio de temporada en el que Tsunoda sólo sumó dos puntos en cinco carreras. Sin ir más lejos, la marca austriaca obligó a su protegido a mudarse de Milton Keynes (Reino Unido) a Faenza (Italia), donde se encuentra la fábrica de AlphaTauri, para que Tost pudiera tenerle cerca e imponerle un estilo de vida más estricto.

El austriaco no se sintió halagado por los comentarios del piloto y le defendió, asegurando que simplemente se trataba de perfeccionar una situación que no era óptima. "¡Creo que Yuki fue un poco irónico en todo lo que dijo! Como he mencionado antes, si un joven piloto llega a la Fórmula 1, se ve completamente sorprendido por las fuerzas a las que se enfrenta. Son frenadas, curvas rápidas, curvas lentas, con fuerzas que tiran del cuello hacia la izquierda o hacia la derecha, etc. Pero Yuki ya tenía buena forma el año pasado, de lo contrario no habría conseguido terminar noveno en Bahrein".

"Sin embargo, se dio cuenta -como todos los demás pilotos- de que tenía que hacer más entrenamiento físico. Por lo tanto, es importante estar en el coche, porque el mejor entrenamiento se hace en el coche. Una vez que has estado ahí, una vez que has hecho una carrera, puedes sentir dónde te duele; entonces puedes hablar con el entrenador, el fisio, para saber cómo modificar la preparación física para fortalecer los músculos que han sufrido".

Yuki Tsunoda y Franz Tost en su primer test en F1

"En cuanto a Yuki, vino a Faenza, su entrenador estaba con él y tenía que entrenar dos veces al día, por la mañana y por la tarde, hasta que se encontró muy bien. Gracias al entrenamiento, su condición física mejoró. Por lo tanto, creo que Yuki está en muy buena forma este año. Pero insisto, no estuvo tan mal el año pasado, es algo nuevo para los novatos en la F1, puedes preguntar a los demás".

Aunque impone un estricto programa diario a Tsunoda, el director de AlphaTauri prefiere no implicarse directamente en su preparación física y deja eso en manos de su entrenador, así que no salen juntos a correr al amanecer.

"¿Mi carrera matutina? ¡Yuki no se levanta a las cinco para correr conmigo! ", ríe Tost. "No corro con él. En primer lugar, correr no es su disciplina favorita, ya que tiene las piernas un poco más cortas. Y no es importante que venga a correr conmigo a las cinco de la mañana. Tiene su entrenador, con el que he hablado mucho".

"Además, cada piloto de Fórmula 1 también tiene que hacer una prueba en Red Bull en el centro de fitness, donde se descubren los puntos débiles, y esos resultados son importantes, son la base para seguir mejorando en el aspecto físico, porque cada atleta, cada piloto es diferente. No son todos iguales. Por lo tanto, se necesita un programa de entrenamiento especial e individual, y yo no entrené con Yuki".

En cualquier caso, Tsunoda tratará de dar un giro esta temporada, tras acabar su primer curso en la Fórmula 1 con 32 puntos, muy lejos de los 110 conseguidos por su compañero de equipo Pierre Gasly.