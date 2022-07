Todo lo que se conoce del calendario 2023 de F1 y los rumores

Cargar el reproductor de audio

Como informó por primera vez Motorsport.com, la Fórmula 1 estaba buscando crear un calendario para la temporada 2023 con los grandes premios agrupados por áreas geográficas, al igual que adelantamos que la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA podría tener un impacto, no solo en la actual campaña, sino que también en el inicio del próximo año, con la posibilidad de tener la primera cita en febrero, como pidieron algunos trabajadores.

Ahora, el medio neerlandés De Telegraaf, ha proporcionado más información sobre la configuración, confirmando que, como ocurrió en 2005, el campeonato comenzará en el primer fin de semana de marzo en Bahrein, en lugar de más tarde.

La máxima categoría del automovilismo también está interesada en mover el Gran Premio de Canadá de junio a mayo, después de la cita en Miami, pero aún no está claro si se hará efectivo, ya que existe la duda de la carrera en Mónaco, quien aún no ha renovado y la Fórmula 1 está considerando abandonar las calles del Principado si no mejoran las condiciones.

El calendario de 2023 también tendrá el estreno de la carrera nocturna de Las Vegas, y la mayor novedad es que se disputará en sábado, en un horario de máxima audiencia en Estados Unidos, pero existe la posibilidad de que haya un segundo debut, el del Gran Premio de Sudáfrica.

No sería un estreno como tal, ya que el país africano estaba en la Fórmula 1 hace varias décadas, en el circuito de Kyalami, los monoplazas compitieron durante algún tiempo.

Dos trazados más de Europa llegan al final de su contrato, y es que se da por hecho que el Gran Premio de Francia cambiará de sede, dejando atrás a Paul Ricard, y aunque se ha especulado una carrera en Niza, aún se desconoce si se hará con el nombre de la ciudad o con el del país. Además, el mítico Spa-Francorchamps podría salir también, y parece que los esfuerzos de los organizadores por renovar la pista han sido en vano.

La única posibilidad de que el Gran Premio de Bélgica continúe celebrándose, según De Telegraaaf, es que la máxima categoría del automovilismo no consiga cerrar el acuerdo con Kyalami, en cuyo caso se concretaría una prórroga del contrato de un año con Spa-Francorchamps.