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Las "tiritas" ya no bastan en Alpine: Colapinto explica por qué mira a 2027

El argentino confía en dar otro salto con Alpine en 2027, pero explica que algunos problemas del coche necesitan cambios profundos: las mejoras durante la temporada solo permiten aliviar los síntomas.

Pol Hermoso

Publicado: 14 nov 2026, 18:24

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Hay problemas que no caben en una caja de piezas nuevas. Puedes llevar una mejora, ganar algo de rendimiento y hacer más llevadero el fin de semana, pero la raíz sigue ahí. Franco Colapinto recurrió en Brasil a una comparación bastante más fácil de entender que cualquier explicación aerodinámica: a veces, desarrollar un Fórmula 1 durante la temporada es ponerle una tirita.

Y el Alpine de 2026 tiene cosas que necesitan bastante más que eso. El argentino confía en el coche de 2027 precisamente porque permitirá abordar cambios que no se pueden resolver entre un gran premio y el siguiente.

"Sabemos en qué tenemos que trabajar como equipo. Lo tenemos claro desde el principio de la temporada, porque son cosas que llevan tiempo de desarrollo y, a veces, son cambios muy fundamentales del coche", explicó Colapinto en Interlagos.

"No pueden ser simplemente una actualización, una mejora de rendimiento en una parte muy específica. Si hay cosas más fundamentales y grandes en las que trabajar, hay que esperar al año siguiente".

Alpine ya hizo una apuesta fuerte por este ciclo: dejó de desarrollar pronto su coche de 2025 para concentrarse en el nuevo reglamento y estrenó en 2026 su asociación con Mercedes como proveedor de motor y caja de cambios. El salto respecto a la pasada campaña existe, como reconoce el propio piloto. Lo que todavía falta es convertir ese avance en una competitividad que aparezca con más regularidad.

Colapinto no detalló qué elementos del diseño necesitan una revisión. Sí dejó clara la diferencia entre ganar unas décimas y solucionar lo que condiciona al monoplaza desde su base.

"Por lo general, cuando vas mejorando cosas durante el año, es como poner una tirita donde estás un poco lastimado. Mejoras un poco, pero es muy difícil solucionar el problema fundamental del coche sin hacer un cambio grande".

Eso también explica por qué Enstone ya ha cambiado el foco. Según el argentino, no quedan novedades previstas para el monoplaza actual: "Ya están muy centrados en 2027. Obviamente, no hay más mejoras para este año y todo está enfocado en el próximo".

Un coche mejor no garantiza subir puestos

Colapinto tiene motivos para mirar al invierno con ganas. También tiene cuidado con las promesas: saber dónde está el problema es un paso; comprobar que la solución funciona será el siguiente.

"Sabemos la dirección que tenemos que seguir para solucionar algunos de los problemas que tenemos, pero, obviamente, hasta que no lo probemos es difícil saberlo. En general, creo que definitivamente será mejor que este año".

La confianza llega, además, con su continuidad resuelta: Alpine confirmó en agosto que seguirá junto a Pierre Gasly en 2027. Podrá trabajar en el próximo coche sabiendo que será él quien tenga que sacarle partido.

Pero en la F1 nadie desarrolla a solas. Un Alpine más rápido puede quedarse en el mismo sitio si sus rivales avanzan todavía más. Y Colapinto introduce ese matiz antes de que el optimismo se convierta en una predicción.

"Hay que ver cuánto mejoran los demás. Cuando termina la temporada, empieza un poco una carrera de ingenieros para ver cuánto mejora cada equipo. Tenemos que esperar y ver qué pasa".

El objetivo está claro: que el próximo Alpine necesite menos remedios de viernes por la noche y ofrezca una base más consistente desde el principio. La dirección, asegura Colapinto, ya la conocen. En 2027 tocará comprobar cuánto han avanzado por ella.

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