Los tifosi de Ferrari 'encontraron' a Sainz para apoyarle

Carlos Sainz disputará este fin de semana un GP de Italia en el que intentará borrar el mal sabor de boca que dejó una carrera, en Bélgica, donde ni siquiera pudo tomar la salida por una avería.

El español corre por primera vez en Monza desde que se anunció que será piloto de Ferrari en 2021, y aunque no habrá una marea roja de aficionados en las gradas, ya ha podido vivir lo que se siente siendo un ídolo de los tifosi, los fans ferraristas.

"Es una pena", respondió ante la pregunta de Motorsport.com en una videoconferencia. "Pero también te digo que las pocas oportunidades que he tenido al salir del hotel e ir al circuito, no sé cómo lo han hecho pero me han encontrado y me han venido a dar apoyo y ánimos y ha sido increíble".

"Ya he podido sentir la emoción de los tifosi, me han dado buena energía".

Carlos Sainz continuó su respuesta contestando a su vez a los que le preguntan si se arrepiente de haber fichado por los del Cavallino para el próximo curso.

"Por estas cosas digo que lo de Ferrari es muy especial. Lo que he vivido aquí en un día y medio desde que llegué... Manteniendo la distancia, claro, porque tampoco nos podemos encontrar con ellos. Pero la manera en la que me han recibido en el hotel o en restaurantes los italianos ya es espectacular. Por lo tanto, me ha hecho darme aún más cuenta de lo especial que va a ser el año que viene, de lo contento que estoy de tener esa oportunidad de ser un piloto Ferrari los próximos años y de lo especial que es sentirse querido por los tifosi".

Cuando le mencionaron las palabras de Ross Brawn sobre su decisión de pasar a Maranello, Sainz no quiso responderle directamente, pero volvió a insistir en que "si me vuelves a dar esa opción 100 veces, las 100 veces lo decidiré".

El madrileño asegura que solo le preocupa su temporada actual con McLaren y que diversos contratiempos en pitstops o en la fiabilidad del coche le estén robando numerosos puntos: "He oído bastantes comentarios de ese tipo en los últimos días por el mal fin de semana de Ferrari en Spa".

"A mí lo único que me pone nervioso y me preocupa son los 30 puntos que he perdido yo este año. Estoy disgustado por cómo está yendo esta primera mitad de temporada, que las cosas no acaban de salir, y eso es lo que a mí me pone nervioso y me preocupa".

"En cuanto al futuro, ya sabéis la decisión que he tomado, estoy al 100% seguro de que es la opción correcta, no podía dejar escapar esa oportunidad, y a mí personalmente nunca me parece un mal momento para ir a Ferrari. Seguro que cualquiera en el paddock te diría algo muy parecido: cuando llega la oportunidad de Ferrari, la coges con las dos manos y la intentas".

"Recordemos que el año pasado fueron capaces de lograr siete poles, así que es un equipo que creo que sabe cómo crear muy buenos coches".

Sainz expresó fe en su futuro equipo, su futuro jefe, y es consciente de que 2021 solo será un año de transición antes del complejo cambio de reglas de la F1 para 2022: "Me apetece muchísimo el proyecto, no esperaba ganar el año que viene con la situación que hay en la F1, con Mercedes ganando todo, y confío al 100% en el proyecto, en Mattia y en el equipo para que 2022 sea una buena oportunidad de ver a Ferrari en buena situación. Paciencia, y yo muy contento, tranquilo y con ganas de esa oportunidad y esa situación que tendré".

El #55, que este martes cumplió años y en Monza ha recibido una tarta y una bonita felicitación de su equipo, comentó la noticia del día en la F1, la salida de la familia Williams de la escudería británica: "Un poco de pena nos ha dado a todo el mundo de la F1. Los Williams son personas en el paddock a las que se tiene cariño y mucho respeto por lo que han conseguido en la F1.".

"Lograron algo muy difícil, que fue llevar un apellido a lo más alto de la categoría, y crear una historia y una leyenda que es difícil de igualar. Lo que me gusta es que el nombre se quedará en la F1, que es algo histórico, y les deseo lo mejor y que se recuperen pronto".

Por último, rechazó la insinuación de que Renault tuviera algo que ver en ni siquiera haber empezado la carrera en Spa y, tras explicar su problema, admitió que era tarea imposible: "Renault ha hecho una investigación, vio que había ciertos problemas de motor y bujía y que eso provocó más problemas en el escape. Preguntad a Renault para más detalles, no quiero meterme por si me equivoco. Vamos a intentar usar el motor el viernes y, si funciona y no da problemas, seguiremos usándolo el resto del año, pero ya nos ha costado otra carrera".

"El escape estaba destrozado, se abrió por completo, no pude ni salir, no daba tiempo. Lo noté inmediatamente. Lo olí, el coche olía fatal, y luego empecé a oír que el motor sonaba mucho más de lo normal. Salir era imposible, así que me dejó con muy mal sabor de boca, pero eso ya es historia", concluyó.

