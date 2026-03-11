El tiempo para el GP de China de F1 2026: frío y pista delicada en Shanghai

El Gran Premio de China 2026 de Fórmula 1, que se disputa del 13 al 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghai, será la segunda cita de la temporada tras el estreno del campeonato en Australia y el primer fin de semana con formato sprint del año.

Además del desafío deportivo, los equipos deberán prestar atención al factor meteorológico. Shanghai suele presentar condiciones variables en marzo, ya que la ciudad entra en el inicio de la primavera tras el invierno.

Para este fin de semana, las previsiones apuntan a temperaturas frescas, cielos mayormente despejados o parcialmente nubosos y un riesgo de lluvia muy bajo, aunque con pista fría especialmente en las primeras horas del día.

En esta época del año, la ciudad china suele registrar máximas alrededor de 13-15 °C y mínimas cercanas a los 6-7 °C, un escenario bastante más frío que en muchas otras carreras del calendario. Esto significa que las sesiones matinales podrían disputarse con temperaturas cercanas a los 7-9 °C, mientras que por la tarde el termómetro podría subir hasta unos 14-16 °C, coincidiendo con los momentos clave de actividad en pista.

Previsión del tiempo para el GP de China 2026 de F1

Día Tiempo Temperatura Posibilidad de lluvia Viento Viernes – FP1 y Clasificación Sprint Soleado con algunas nubes FP1: 13-14 °C Qualy Sprint: 14 °C 10% Viento suave (10-15 km/h) Sábado – Sprint y Clasificación Mayormente soleado Sprint: ~15-16 °C Qualy: ~15 °C 5-10% Brisa ligera, variable (10-15 km/h) Domingo – Carrera Sol con intervalos nubosos Carrera: ~16 °C 10-15% Viento moderado (15-20 km/h)

Viernes en Shanghai: entrenamientos con pista fría

El fin de semana comenzará el viernes con la única sesión de entrenamientos libres, que se disputará con temperaturas relativamente frescas para los estándares de la Fórmula 1.

Se esperan cielos mayormente despejados y unos 13-14 °C, con viento suave del este. Las temperaturas bajas podrían provocar pista fría y dificultades para poner los neumáticos en ventana, algo especialmente importante en un circuito donde el agarre suele evolucionar mucho durante el fin de semana.

Más tarde, en la clasificación sprint, las condiciones deberían mantenerse estables, con unos 14 °C y sin amenaza significativa de lluvia, lo que permitiría a los equipos centrarse en la puesta a punto del coche para el sábado.

Sábado: sprint y clasificación con temperaturas algo más suaves

El sábado, jornada clave en los fines de semana con formato sprint, se espera un ambiente ligeramente más templado en Shanghai.

Durante la carrera sprint, el termómetro podría alcanzar los 15-16 °C, con cielos mayormente soleados y poco viento. Esto debería favorecer condiciones bastante estables para la carrera corta.

Horas después, en la clasificación para la carrera del domingo, las previsiones apuntan a un escenario muy similar: cielo despejado o con algunas nubes, temperaturas cercanas a los 15 °C y una probabilidad de lluvia prácticamente nula.

Domingo: sol y nubes para la carrera

Para el domingo, día del Gran Premio de China 2026, los pronósticos mantienen una tendencia estable.

Se espera una temperatura cercana a los 16 °C, con intervalos de nubes y sol durante la tarde en Shanghái. La probabilidad de lluvia sigue siendo baja, aunque no se descarta alguna nubosidad pasajera típica de esta época del año.

El viento podría soplar ligeramente desde el noreste, con rachas moderadas, aunque sin previsión de que tenga un impacto significativo en el comportamiento de los monoplazas.

En general, todo apunta a un fin de semana fresco pero bastante estable, con condiciones que podrían poner a prueba la gestión de los neumáticos debido a las temperaturas relativamente bajas del asfalto, algo habitual en el Gran Premio de China cuando se disputa en marzo.

Si la previsión se mantiene, Shanghái podría ofrecer un escenario ideal para la acción en pista… aunque en la Fórmula 1, y especialmente en primavera, el tiempo siempre puede guardar alguna sorpresa.