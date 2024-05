El tiempo para el Gran Premio de Mónaco 2024 de F1: ¡lluvia!

La parrilla de la Fórmula 1 parece haberse comprimido últimamente y, si tenemos en cuenta que Mónaco suele ser el circuito en el que menos diferencias hay entre los equipos, este fin de semana habrá que tener en cuenta hasta el más mínimo detalle, sobre todo porque la lluvia también es una amenaza.

Mira lo que dice la previsión meteorológica de weather.com para la octava carrera de la temporada en el Circuito urbano de Montecarlo, en Mónaco.

El tiempo para el GP de Mónaco 2024 de Fórmula 1 en Imola

Día Tiempo Temperatura Posibilidad de lluvia Viento Viernes 24 de mayo Despejado 20ºC - 18ºC FP1: 15% FP2: 25% Máximas de 20 km/h Sábado 25 de mayo Despejado 20ºC - 18ºC FP3: 20% Clasificación: 55% Máximas de 15 km/h Domingo 26 de mayo Nublado 22ºC - 20ºC Carrera: 10% Máximas de 12 km/h

Del 24 al 26 de mayo de 2024, la máxima categoría del automovilismo disputará uno de sus grandes premios más conocidos, históricos y prestigiosos. Visitar las calles de Mónaco siempre es uno de los momentos más especiales de la temporada y, con una previsión meteorológica tan poco previsible, es prácticamente seguro que la emoción está garantizada.

El viernes (que no jueves) se celebrarán las primeras dos sesiones de entrenamientos libres (FP1 y FP2), para las que se espera un 15% y 25% de probabilidad de lluvia respectivamente, es decir, no se puede descartar. La temperatura rondará los 20º C de máxima, con rachas de viento de 20 km/h, las más altas de todo el fin de semana en Montecarlo.

El sábado será el día con mayor amenaza de precipitaciones. Pese a que para la FP3 es de sólo 20%, de cara a la clasificación, la sesión más importante en Mónaco, hay un 55% de posibilidades de lluvia. En cuanto a la temperatura, se mantendrá estable respecto al viernes, mientas que las rachas de aire descenderán hasta los 15 km/h de máxima.

Después de un día que podría ser caótico, parece que todo se relajará para el domingo, con temperaturas más altas (máximas de 22º C) y una probabilidad de precipitaciones que bajará hasta el 10%. Por otro lado, las rachas de vientos serán de unos 12 km/h máximo, las más bajas de todo el fin de semana.

