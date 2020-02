El día que Rossi rodó con el Ferrari junto a Alonso y Schumacher

Son varias las oportunidades que Ferrari ha dado a Rossi de divertirse al mando de uno de sus monoplazas y de ganarse un hipotético asiento de titular. La gran estrella del deporte de motor en Italia compitiendo para el equipo por excelencia del país de la bota era un sueño muy apetecible que nunca llegó a cumplirse más que en diversas sesiones de test.

El primero llegó en 2004, y tras algunas jornadas privadas en los circuitos de Mugello y sobre todo Fiorano, llegó la hora de la verdad. La pretemporada 2006 se disputaba en Valencia y Ferrari alineó, además de a Schumacher, a Valentino Rossi. Sin embargo, el 'Doctor' tuvo que rodar con el F2004, el todopoderoso monoplaza con el que los del Cavallino lograron ambos títulos dos años antes, por lo que las comparaciones fueron imposibles.

Era el primer test de Rossi junto al resto de pilotos y equipos, entre los que se encontraban el vigente campeón Fernando Alonso o nombres destacados como Montoya con el McLaren o Kubica con el BMW Sauber.

La primera toma de contacto de Rossi no fue ni mucho menos la mejor, ya que solo pudo dar media vuelta abortada por un trompo. Pero en la segunda, el 1 de febrero, el multicampeón de MotoGP fue 9º entre los 15 pilotos que salieron a pista en esa jornada. Dio 53 vueltas y su mejor registro, 1:12.851, estuvo a un segundo de Schumacher y a más de uno y medio de Alonso, que lideró la tabla con el Renault.

Las fotos del test de Rossi con Ferrari en Valencia en febrero de 2006

"Tengo que decir que me sentí como en casa y no tuve ningún problema en particular, tal vez tengo que practicar un poco en la conducción en mojado", bromeó sobre su trompo en su primera vuelta con lluvia.

No sería el último test de Rossi, que en 2010 hizo su último intento. Montezemolo, presidente de Ferrari, aseguró que si las reglas se lo hubieran permitido, habría puesto a Valentino en un tercer monoplaza ese año, uniendo a "dos símbolos italianos". Ni en 2010 ni nunca Rossi pudo disputar más que pruebas, pero dejó imágenes para el recuerdo en todas ellas.