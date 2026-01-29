Test F1 2026 en Barcelona: Mercedes sigue al frente en la cuarta mañana, aún sin Aston

Cinco equipos disputaron la cuarta mañana de test de F1 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, la penúltima de esta semana de pruebas, que nuevamente siguió con la información restringida, aunque Motorsport.com tiene a un redactor en los aledaños para contarte lo que se puede en directo (aquí). Fue una mañana muy productiva y sin banderas rojas.

Nuevamente Mercedes fue quien mejores sensaciones dejó, con Andrea Kimi Antonelli al volante. El italiano otra vez fue el más rápido, con un 1:17.081 casi un segundo y medio más rápido que el siguiente, pero lo destacable es la fiabilidad con la que continúa el fabricante germano. Además, fue el que más vueltas dio. George Russell completará las pruebas esta tarde, ya que Mercedes ha decidido gastar sus tres opciones antes del viernes.

Detrás de Antonelli estuvo McLaren disputando su segunda jornada, esta vez con Oscar Piastri al volante del MCL40 tras haber hecho el miércoles completo Lando Norris. El australiano fue segundo en la tabla de tiempos, con una actividad más reducida que la de sus rivales (casi la mitad de vueltas) y muchos ratos en boxes.

Cerca del McLaren pero también lejos del Mercedes, acabó Lewis Hamilton con el Ferrari, y en un momento en el que poco importan los tiempos, también es de celebrar la cantidad de vueltas que pudo dar el monoplaza de los del Cavallino, que acumuló varias tandas largas sobre el trazado catalán hasta casi 90 giros, con sin embargo un pequeño susto en forma de trompo en las primeras horas entre las curvas 10 y 11.

Cuarto habría sido Liam Lawson, aún por debajo de la barrera del 1:20, con el Racing Bulls, esta vez sin provocar banderas rojas. Y cerrando la tabla estuvo Sergio Pérez con un Cadillac que de momento no deja muestras de velocidad pero cuyo verdadero rendimiento no lo veremos hasta, mínimo, el segundo test de Bahrein o la primera carrera. El mexicano habría sido, eso sí, el menos activo, con menos de 40 vueltas.

El gran interés de la mañana estaba en si Aston Martin lograría salir a tiempo antes de la pausa para el almuerzo, algo que no se dio. Sin embargo, sí esperan salir a pista por la tarde, presumiblemente con Lance Stroll al volante (Fernando Alonso debutará el viernes) de un AMR26 que terminaron de montar durante la noche y primera hora de la mañana en el circuito.

En cuanto a las ausencias, destaca la de Red Bull, aunque no era nada sorprendente. Las piezas de repuesto para el RB22 van de camino a Barcelona después de que Isack Hadjar destrozara el coche al final de la jornada del martes, en mojado. Max Verstappen completará mañana las pruebas.

Por parte de Alpine, el día restante que le queda a Pierre Gasly (Franco Colapinto ya ha hecho su jornada y media) será mañana, para concluir la semana. Audi, después de tres fallos en tres veces que han sacado al asfalto el RS26, apurará un día más, y Haas F1, que también tuvo dos problemas las dos jornadas en las que salió, completará su tercer día también este viernes.

Test de F1 2026 en Barcelona - Día 4 (mañana)

Estos tiempos no son oficiales y podrán ser corregidos posteriormente.

POS Piloto Equipo VUELTAS tiempo/GAP 1º Antonelli Antonelli Mercedes Mercedes 90 1:17.081 2º Piastri Piastri McLaren McLaren 48 +1.338s 3º Hamilton Hamilton Ferrari Ferrari 87 +1.573s 4º Lawson Lawson Racing Bulls Racing Bulls 64 +1.759s 5º Pérez Pérez Cadillac Cadillac 38 +4.268s