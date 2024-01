Temporada 6 de Drive to Survive: fecha de estreno y cómo verla

sexta temporada en 2024, dando a muchos aficionados de la Drive to Survive regresará con su, dando a muchos aficionados de la Fórmula 1 una muy necesaria revisión de la acción que sucedió el año pasado. Anteriormente se reveló que el popular documental de Netflix volvería con una cobertura de lo que pasó en 2023 como parte de una renovación de dos campañas en mayo de 2022, y ya está aquí la nueva entrega.

Sin embargo, Carlos Sainz puso fin a su racha ganadora en el Gran Premio de Singapur , y es muy probable que las cámaras lo captaran para Drive to Survive, por lo que los seguidores están deseosos de ver qué momentos clave se filmaron.

¿Cuándo se estrena la 6ª temporada de Drive to Survive?

Netflix confirmó que la sexta temporada de Drive to Survive se estrenará el 23 de febrero de 2024, coincidiendo con el último día de la pretemporada de Fórmula 1. Además, lo harán una semana justo antes del inicio de la temporada con el Gran Premio de Bahrein.

¿Cómo ver la 6ª temporada de Drive to Survive? La sexta temporada de Drive to Survive se podrá ver en Netflix. Las cinco entregas anteriores también se pueden disfrutar en la plataforma de streaming antes de que se estrenen los próximos episodios, y aunque no se ha revelado de cuántos contará este año, todas las ediciones anteriores tenían diez episodios de entre 30 minutos y una hora de duración.

Netflix tiene un precio de 5,49 euros en España, aunque eso es en su plan más barato, puesto que hay otros dos de 12,99 y 17,99 euros.

Tráiler de la 6ª temporada de Drive to Survive

Netflix todavía no ha publicado un tráiler oficial de la sexta temporada de Drive to Survive, pero ofreció a los aficionados un adelanto de la próxima entrega durante el evento de la Netflix Cup del pasado mes. El breve clip mostraba a Lando Norris con el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, en un campo de golf hablando sobre el mal comienzo de 2023 para la escudería de Woking.

Se ve al británico conversando con el estadounidense sobre el "duro" inicio de año antes de discutir sobre sus esperanzas para el resto de la campaña. Aunque no se ha revelado en qué momento se grabó ese vídeo, es muy probable que tuviera lugar antes de que el inglés comenzara a acumular podios, lo mismo que su compañero, Oscar Piastri.

Se espera que Max Verstappen regresa para su segunda temporada en la serie después de haber boicoteado las cuatro primeras ediciones, citando los argumentos falsos que los productores usaban para que todo se exagerara. Las conversaciones con los responsables acabaron convenciendo al tricampeón para que participara en la quinta temporada, donde reveló que "siempre había querido formar parte", pero que Drive to Survive "tiene que ser realista".

Resumen de los capítulos de la 5ª temporada de Drive to Survive en Netflix

Cada temporada de Drive to Survive corresponde a un año del campeonato del mundo, por lo que la quinta campaña de Netflix siguió a los pilotos y equipos durante el 2022. La última temporada se estrenó en febrero de 2023, y ofrecía un buen vistazo entre bastidores de la categoría.

Episodio 1: el nuevo amanecer comenzó con el inicio de la temporada en el Gran Premio de Bahrein y las esperanzas de Ferrari de volver a competir por el título. Charles Leclerc y Carlos Sainz se enfrentaron a la creciente presión del equipo para rendir frente a Red Bull y Mercedes, y eso dio sus frutos con el doblete de la escudería de Maranello. En Haas hubo que tomar una decisión de última hora con su alineación de pilotos después de que optaran por prescindir de Nikita Mazepin tras la invasión rusa de Ucrania. El conjunto estadounidense trajo de vuelta a Kevin Magnussen después de que apostaran por diferentes pilotos en 2021.

Episodio 2: se cuentan las dificultades a las que se enfrentó Mercedes cuando Lewis Hamilton probó un coche que sufría mucho porpoising. Sus quince años de experiencia previa pudieron ayudar a proporcionar información para el equipo mientras intentaban arreglar los defectos del monoplaza. El director del conjunto, Toto Wolff, tuvo delante un aumento de la tensión dentro de la estructura germana con otros responsables mientras trabajaba para buscar soluciones

Episodio 3: se centra en Ferrari y en su exitoso inicio de temporada. El equipo se enfrentó a la presión de las altas expectativas, ya que Charles Leclerc consiguió la pole position en dos de las cuatro primeras carreras, pero todo empieza a parecer excesivo para la escudería cuando empiezan a tener problemas de fiabilidad con su coche. Además, a finales de 2022, el director del equipo, Mattia Binotto, dimitió de su cargo.

Episodio 4: repasa la etapa de Mick Schumacher en Haas. El alemán se enfrentó a la presión de rendir al nivel de su padre, Michael Schumacher. El episodio analiza su segundo año en la Fórmula 1 antes de que la escudería estadounidense tomara la decisión de no renovar su contrato para 2023.

Episodio 5: sigue al director de Alpine, Otmar Szafnauer, en su intento por recuperar el rendimiento del equipo. Con la renovación de los pilotos pendiente para finales de año, los franceses acabarán perdiendo a Fernando Alonso, que se irá a Aston Martin. Por su parte, el estadounidense siguirá centrándose en mejorar la forma del equipo, aunque no aparece fue destituido a mitad de la temporada 2023.

Episodio 6: Daniel Ricciardo y su situación en McLaren aparecen en el sexto episodio. El equipo estuvo considerando cambiar su alineación de pilotos y comenzaron a buscar un posible sustituto para el australiano, lo que le dejaría sin asiento.

Episodio 7: todo un episodio para Red Bull, que seguía dominando. Sergio Pérez se enfrentó a la presión de rendir en el Gran Premio de Mónaco mientras el equipo buscaba ampliar su ventaja sobre Ferrari. Las tensiones se dispararon después de que el mexicano se estrellara en la clasificación, lo que también puso a Max Verstappen en una difícil posición para la carrera del domingo

Episodio 8: sigue a Pierre Gasly en su decisión de abandonar AlphaTauri, lo que provoca que Yuki Tsunoda se quede sin compañero de equipo. El piloto japonés debe dar un paso adelante y demostrar que podía liderar la escudería el año que viene, ya que se enfrentaría a la pérdida del galo. AlphaTauri reveló entonces que ficharía a Nyck de Vries, que aparecía como una amenaza potencial, ya que venía de ser campeón de Fórmula E y Fórmula 2.

Episodio 9: se centra en el éxito de Red Bull y en el peligro que corre el equipo cuando la FIA inició una investigación sobre sus finanzas. Los austriacos siguieron defendiendo su título a pesar de que su reputación estaba en, pero se les endosó una multa de 7 millones de dólares, así como a una reducción del 10% del tiempo que podían utilizar el túnel de viento.

Episodio 10: sigue la intensa batalla final de carrera entre Ferrari, Mercedes y Alpine y el Gran Premio de Abu Dhabi. Red Bull ya se había asegurado con éxito el título de campeón a principios de temporada, y la pelea por el segundo puesto seguía muy tensa.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!