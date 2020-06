La temporada 2020 de F1 mantiene el estatus de 'Mundial'

El Código Deportivo Internacional de la FIA establece que un Campeonato del mundo tiene que visitar tres continentes.

Así, para ser designado como "Mundial", señala: "La copa, trofeo, desafío o serie debe incluir competiciones que se celebren en al menos tres continentes durante la misma temporada".

Sin embargo, ante las circunstancias sin precedentes motivadas por la pandemia de la COVID-19, ese requisito no tendrá que cumplirse.

"En teoría, las ocho carreras europeas constituirán un Campeonato del mundo", dijo Ross Brawn a Motorsport.com.

Después de Monza, el 6 de septiembre, no se han programado carreras y a los equipos se les ha comunicado que los únicos eventos fuera de Europa bastante sólidos son Bahréin y Abu Dhabi a finales de año.

Brawn admitió que no ha sido fácil programar carreras fuera de Europa ante los constantes cambios de circunstancias actuales.

"Es un desafío, pero creo que fue un desafío organizar la temporada europea", dijo. "Hace dos o tres semanas, hace un mes, parecía imposible. Pero ahora tenemos un calendario decente preparado".

"Creo que esta situación cambia casi a diario. En general está mejorando, pero todavía hay algunos países que están pasando por lo peor. Así que tenemos que darles tiempo para ver cómo de rápido son capaces de recuperarse".

"México es uno de los países en los que todavía quiere hacer una carrera, pero está en mitad de la pandemia en este momento".

"Con el tiempo extra que tenemos ahora antes de que tengamos que tomar algunas decisiones difíciles, dejaremos que las cosas evolucionen y veremos dónde estamos".

"Hay varias opciones. Creo que vamos a ser capaces de organizar una temporada decente. Honestamente, no puedo decir qué forma tendrá, pero creo que habrá suficientes carreras para hacer una buena temporada".

Azerbaiyán, Singapur, Canadá y Japón son los países que que más probablemente se espera que se anuncie oficialmente la cancelación de sus respectivos grandes premios, mientras que otros permanecen en el limbo por diversas razones.

Uno de los temas clave es cuánto están dispuestos a pagar para organizar carreras que previsiblemente no recibirán ingresos por la presencia de espectadores. No obstante, Brawn no comentó en qué países tiene más confianza.

"Si soy sincero, en los que uno confía un día, cambia al siguiente porque están pasando muchas cosas, así que no quiero especular sobre eso".

"Hay todo un listado de cosas que deben ser consideradas, y el aspecto financiero es parte de ello, tanto a efecto integral de la F1, como el micro efecto de cuánto nos va a costar a nosotros y a los equipos ir y correr allí. Tenemos que hacer esas evaluaciones. Eso es a lo que nos enfrentamos en este momento".

"Algunas personas han abogado por cancelar el resto del año y empezar de nuevo en 2021. Creo que eso sería algo malo, creo que la F1 quedaría en un lugar mucho peor, o de lo contrario no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Sólo estamos equilibrando todos esos elementos".

Brawn dice que la prioridad sigue siendo organizar carreras fuera de Europa a partir de septiembre, pero reconoció que es posible que haya más grandes premios en el viejo continente, ya sea en lugares nuevos como Imola y Hockenheim o en los circuitos ya utilizados en 2020.

"Son opciones, pero no son opciones que estamos barajando en este momento. Sólo estamos comprobando lo que se puede hacer, como cualquier persona sensata haría. Estamos viendo lo que se puede hacer fuera de Europa y lo que se puede hacer dentro".

"Así que hay opciones, y somos afortunados de tener estas alternativas. Estamos tratando de seguir el Plan A en este momento", zanjó.