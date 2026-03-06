La F1 teme un "desastre" en la clasificación de Australia con los coches de 2026

La sesión de clasificación del Gran Premio de Australia podría ser caótica con los nuevos coches de Fórmula 1 para 2026, según creen figuras del paddock como el jefe del equipo Haas F1, Ayao Komatsu.

Las renovadas unidades de potencia de la F1 contarán con un reparto cercano al 50:50 entre potencia de combustión y eléctrica, lo que ha puesto mucho más énfasis en la gestión de la energía, ya que los pilotos tendrán que recuperar y desplegar energía de forma estratégica para lograr los mejores tiempos de vuelta posibles.

Como consecuencia, podrían utilizarse tácticas poco habituales en clasificación, especialmente en las vueltas de salida, para maximizar el despliegue de energía, aunque la FIA ha reducido la cantidad de energía recuperable para minimizar las maniobras de lift-and-coast en las vueltas lanzadas.

Preguntado el jueves sobre si la clasificación podría convertirse en un "caos total, con gente estorbándose unos a otros, confusión sobre cuándo empiezan y terminan las vueltas, baterías agotándose demasiado y neumáticos demasiado fríos", Komatsu respondió: "Sí, porque para cargar la batería en la vuelta de salida, en ciertas curvas tienes que ir despacio, pero en algunas rectas tienes que ir a fondo. Pero si dejas pasar a alguien en la recta en la que deberías ir a fondo, estás perdido, ¿no?".

"Así que, sinceramente, hay mucho potencial para el desastre en clasificación. Pero, de nuevo, por eso para mí las sesiones de entrenamientos son tan importantes, para poder simular eso lo máximo posible. No puedes llegar a la Q1 y que sea la primera vez que realmente haces una clasificación. No, tienes que usar algunas de las sesiones de FP1 como simulación de clasificación, no necesariamente en términos de tiempo por vuelta, sino más bien en términos operativos. Y luego tienes que averiguar: 'Vale, ¿cuánto va a sacrificar eso la preparación de los neumáticos? ¿Y cuál es el mejor equilibrio?' Eso es algo importante, ¿no? Así que va a ser un reto".

Parte de la dificultad será tener suficiente velocidad para comenzar la vuelta sin agotar en exceso la batería, un problema que se ve agravado por el carácter de alta velocidad del circuito de Albert Park.

"Aquí será un gran problema", consideró Komatsu, insistiendo: "Es lo mismo para todos. Todos tienen el mismo problema. Pero probablemente oirás a muchos pilotos gritando, seguro".

La opinión del japonés fue corroborada por el jefe de diseño de McLaren, Rob Marshall, que también espera que la situación sea "muy difícil" de gestionar.

"Es muy fácil planificar con antelación", dijo Marshall el viernes, "y en años anteriores hacías tu plan y no se veía realmente alterado por lo que ocurriera 200 o 500 metros antes de la línea de meta. Siempre llegabas más o menos a la velocidad correcta, sabías cuánta energía tenías y realmente no tenías que preocuparte demasiado por ello. Pero ahora es bastante difícil, necesitas acertarlo exactamente. Sí, podrías verte bastante perjudicado por el tráfico, especialmente".

El piloto de Williams Alex Albon expresó preocupaciones similares tras las dos primeras sesiones de entrenamientos: "Va a ser muy difícil. Ahora mismo no estamos viendo lo peor; ya es muy complicado".

"Creo que incluso por nuestra parte, en algunas vueltas ganas y pierdes mucho en ese momento. No siempre tiene sentido desde el volante, pero eso forma parte de aprender con cuidado". Aprender a evitar esos posibles problemas también es la filosofía de Komatsu, quien insiste en que los incidentes en clasificación no serán simplemente cuestión de mala suerte.

"Hablas de mala suerte, pero solo puedes controlar lo que puedes controlar, ¿no?", señaló de forma retórica. "Así que intentas gestionar el tráfico, pero haciendo los deberes, con mejor preparación y con una buena ejecución operativa puedes reducir ese factor suerte tanto como sea posible. No puedes eliminarlo por completo, pero tienes que poner bajo tu control todo lo que puedas, ¿no? Esa es la forma de reducir los riesgos. Pero no puedes mitigarlo todo".

"Así que, seguro, hay cierto elemento de suerte, pero no puedes simplemente sentarte aquí y decir: ‘Oh, todo depende de la suerte’".

