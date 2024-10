Telemetría F1: Verstappen brilló donde McLaren, Mercedes y Ferrari no

Si bien sólo se ha disputado una sesión de entrenamientos y la primera clasificación del fin de semana y aún es pronto para trazar una línea de rendimiento entre equipos, parece evidente que Red Bull quería enviar un mensaje para relanzar sus ambiciones. La última vez que Max Verstappen fue el piloto más rápido en una sesión clasificatoria había sido en el GP de Austria, hace ya la friolera de cuatro meses.

Tras una larga espera, el tricampeón del mundo volverá a estar delante de todos en la parrilla, con una vuelta en la que bordó el primer sector y, más concretamente, en la secuencia de curvas rápidas.

Sin embargo, no debe tomarse como oro todo lo que reluce: por un lado, Red Bull se vio lastrado por la eliminación en la SQ2 de Sergio Pérez, que volvió a tener problemas, mientras que, por otro, es importante señalar el demérito de sus rivales en esta ocasión.

En las curvas rápidas el Red Bull y Verstappen marcan la diferencia

"Cuando el coche es capaz de conseguir buenos resultados, normalmente los consigo", dijo el propio Verstappen en la previa del fin de semana. Una pole no hace primavera pero, en un fin de semana en el que Red Bull traía novedades en busca del equilibrio perdido durante el desarrollo, es una señal que hace respirar a los boxes de la escudería de Milton Keynes.

En el día de los lamentos, hubo dos elementos que marcaron la diferencia: la mezcla de Verstappen y el RB20 para ser eficaz en las curvas de alta velocidad en las que el coche necesita estabilidad.

Mirando los datos, de hecho, se puede ver cómo el tricampeón del mundo logró marcar la diferencia en la primera parte de la serpenteante zona de Austin, con muchas curvas enlazadas de alta velocidad. Sólo dos pilotos fueron capaces de mantener el acelerador a fondo a la entrada de la secuencia, justo Verstappen y George Russell, los dos que partirán desde la primera fila en la carrera sprint.

A partir de ahí sus caminos se bifurcaron porque, si en la curva 4 el holandés fue capaz de llevar el pedal en torno al 75%, el británico fue incapaz de mantener el ritmo y empezó a perder varias centésimas.

Comparativa de la telemetría del Sprint Q de Austin entre Verstappen y Russell Foto de: Gianluca D'Alessandro

En las curvas 4 y 5, Verstappen fue capaz de ir 13 km/h más rápido que Norris, 17 km/h más que Russell y unos buenos 34 km/h sobre Leclerc, aunque el monegasco merece un discurso aparte.

El piloto de Red Bull tiene su propia interpretación de la primera parte de estas curvas enlazadas, donde es capaz de aprovechar al máximo las características del RB20, no sólo al rebajar la fase de aceleración, sino también volviendo a abrir rápidamente el acelerador, mucho más que sus rivales, como se aprecia también en la curva 6.

En cambio, cuanto menor es la velocidad más crítico se vuelve para el RB20 girar y es entonces cuando llega el subviraje. En la secuencia de la 7, 8 y 9, el resto de equipos vuelven a ser más competitivos, en particular McLaren, siendo además Norris el único que no frena en la curva 7, lo que le permite ser 12 km/h más rápido que el holandés, con lo que se vuelve a meter en la lucha por la pole.

Los errores de los rivales, así como la perfección de Verstappen en otros tramos rápidos como la penúltima curva, permitieron al holandés administrar la ventaja del primer sector y ser finalmente el piloto más rápido de la clasificación. Desde el punto de vista de Mercedes, lo que hay que lamentar es sobre todo el error cometido por Russell en la entrada y salida de la curva 1, que luego se prolongó hasta la entrada de la curva 4.

McLaren: la pole estuvo al alcance hasta las últimas curvas

Mercedes podría haber llegado a más, pero esto también se aplica a McLaren. Más allá de la tan inesperada eliminación en SQ1 de Oscar Piastri, ni siquiera Lando Norris acabó satisfecho.

Comparativa de la telemetría Verstappen-Norris Sprint Q Austin Foto de: Gianluca D'Alessandro

Al igual que su compañero de equipo, Norris también tuvo problemas desde el punto de vista del equilibrio tras varias actualizaciones tanto en la suspensión como en los alerones.

La vuelta de Norris no fue perfecta, en gran parte por culpa del subviraje en las dos últimas curvas que, de hecho, le costaron la pole. Sin embargo, más allá de ese problema, parecía que no había encontrado una ventana óptima de rendimiento a lo largo de toda la vuelta.

Repasando su clasificación, con medios estuvo regularmente por detrás de Verstappen en esa secuencia entre el final del primer sector y el principio del segundo. En el único intento con blandos, se pudo ver un cambio de ritmo importante, con el británico intentando tener mucha más velocidad en esa sección. De hecho, en la primera parte de la zona serpenteante fue capaz de reducir mucho la diferencia, mientras que en la sección final fue incluso más rápido que el holandés.

Pero todo ese esfuerzo en el primer sector probablemente fue lo que provocó que sus neumáticos no aguantasen más al final de la vuelta, sobre todo en las dos últimas curvas, mientras que Verstappen pareció gestionarlos de forma más equilibrada en todo momento.

Ferrari: el neumático blando no funciona

Para Ferrari, el fin de semana de Austin ha sido y seguirá siendo un fin de semana duro, sobre todo porque el trazado de Austin es extremadamente completo y tiende a poner de relieve tanto los puntos fuertes como débiles del coche.

El equipo de Maranello vuelve a encontrarse con un viejo "enemigo" en clasificación: el comportamiento del neumático blando. De hecho, mientras que los demás lograron encontrar una mejora más sustancial entre la SQ2 y la SQ3, el Cavallino fue incapaz de igualar la mejora de sus rivales.

Comparativa telemétrica Verstappen-Leclerc Sprint Q Austin Foto de: Gianluca D'Alessandro

A pesar del buen rendimiento de Ferrari en los entrenamientos libres, no encontraron las últimas décimas en la clasificación. Frederic Vasseur y los pilotos no lo ocultaron, sobre todo porque no esperaban un salto tan grande de Mercedes. Faltaba feeling con el blando.

En ese sentido hay un doble problema: gran parte de la diferencia de Leclerc respecto a Verstappen está en las secuencias rápidas, sobre todo en las curvas 4/5 y 9, donde era 34 km/h y 13 km/h más lento. En la primera parte de la zona serpenteante fue demasiado agresivo con los bordillos, hasta el punto de que Sainz, por ejemplo, era casi 15 km/h más rápido. Además, si comparamos la diferencia del monegasco con Norris en la curva 9, llegó a ser de unos 20 km/h, que se prolongaron hasta la curva 11.

Como admitió Leclerc, su vuelta no fue especialmente limpia, pero también le faltó feeling con el blando, mientras que, de hecho, Sainz sí hizo una buena vuelta, pero probablemente exprimió demasiado sus neumáticos en el primer sector y sus últimas curvas no fue tan efectivas. Sólo en las dos últimas, el español perdió alrededor de una décima respecto a su compañero de equipo y más de dos si se le compara con Verstappen.