Técnica: las novedades del Ferrari SF1000

Ferrari rápidamente se quedó sin opciones de luchar por el título el año pasado, pero es consciente del enorme reto que todos tienen por delante de cara a la temporada 2021 de F1.

El nuevo coche para este 2020, año de transición, no es un cambio radical respecto a su predecesor, pero queda claro a simple vista que no hay ni una sola superficie del monoplaza que no haya sido analizada a fondo, rehecha y optimizada para mejorar el rendimiento.

