Tandas largas de Australia: Mercedes destroza a sus rivales; Audi lidera la zona media

A primera vista, las dos sesiones de entrenamientos libres de Fórmula 1 del viernes en el Gran Premio de Australia sugieren que en Melbourne se avecina una carrera muy igualada entre los cuatro equipos punteros. Ferrari consiguió con autoridad el mejor tiempo en la primera sesión, antes de que por la tarde Oscar Piastri, con McLaren, marcara la vuelta más rápida.

Sin embargo, el verdadero ganador del viernes en Melbourne no es ni Ferrari ni McLaren, sino Mercedes. En las importantes tandas largas al final del segundo entrenamiento libre, con mucho combustible en el coche, las Flechas Plateadas mostraron lo fuerte que parece ser realmente el W17.

Mientras que en las simulaciones de clasificación aún se puede jugar con la carga de combustible y con distintos modos de motor, en las tandas largas esto resulta mucho más complicado. Al menos la cantidad de combustible suele ser relativamente comparable entre todos los equipos.

Más de medio segundo de ventaja: Russell aplasta a la competencia

El hombre más rápido en los long runs fue claramente George Russell. El británico fue nada menos que 0,48 segundos por vuelta más rápido que su compañero de equipo en Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. El primer perseguidor de Mercedes fue Lewis Hamilton con Ferrari. Sin embargo, al siete veces campeón del mundo ya le faltaban 0,6 segundos por vuelta.

La velocidad de Mercedes tampoco fue una sorpresa total. Ya al final de la primera sesión hubo algunos 'long runs' cortos, y también allí las Flechas de Plata fueron claramente más rápidas que Red Bull y Ferrari, que en ese mismo momento rodaban con mucho combustible.

Volviendo al segundo entrenamiento: el tercer equipo más rápido en los long runs fue Red Bull, aunque ya con una desventaja estimada de 0,8 segundos por vuelta. Todas las diferencias están ya corregidas teniendo en cuenta los distintos compuestos de neumáticos. Mercedes rodó con el C3 duro, mientras que Red Bull utilizó el C4 medio, que en teoría debería ser más rápido.

El vigente campeón del mundo, McLaren, decepcionó claramente en los long runs, a pesar del mejor tiempo de Oscar Piastri en la segunda sesión. El australiano acumuló una desventaja corregida por neumáticos de 1,27 segundos por vuelta respecto a Mercedes. Su compañero de equipo, Lando Norris, siguió un programa completamente distinto y no marcó tiempos representativos en tandas largas.

Sandbagging: ¿ha ocultado Mercedes su verdadero ritmo?

La dominación de Mercedes en los long runs puede resultar sorprendente teniendo en cuenta lo ajustados que fueron los tiempos en ambas sesiones. Pero un vistazo a los datos muestra que Mercedes probablemente utilizó bastante menos potencia de motor que sus rivales en las simulaciones de clasificación.

Al final del segundo sector, donde los coches alcanzan su mayor velocidad en el circuito de Albert Park, los Mercedes solo llegaron a 279 km/h en sus vueltas más rápidas.

Oscar Piastri, con el mismo motor Mercedes, alcanzó 289 km/h en esa zona camino de su mejor vuelta. En los datos de telemetría se observa que el equipo oficial de Mercedes tuvo una caída más pronunciada de la velocidad punta al final de la recta, el llamado "superclipping".

También llama la atención que Mercedes aparezca muy abajo en la clasificación de velocidad punta en otros sectores. En la medición al final de la recta principal, antes de la curva 1, Russell alcanzó 294 km/h, mientras que Antonelli apenas llegó a 290 km/h en su mejor vuelta. Piastri, con McLaren, alcanzó allí 300 km/h.

También al final de la vuelta, en la medición de velocidad justo sobre la línea de meta, Mercedes volvió a estar por detrás: 300 km/h para Russell y solo 293 km/h para Antonelli, incluso con rebufo, mientras que Piastri también fue más rápido con 304 km/h.

Todo indica, por tanto, que Mercedes todavía ocultaba bastante potencia de motor, mientras que su equipo cliente McLaren aparentemente ya mostró lo que es posible hacer con el motor Mercedes a una vuelta rápida. Por eso, el mejor tiempo de Piastri podría resultar algo engañoso, ya que McLaren habría utilizado un mapa de motor más agresivo.

Engine mapping: grandes diferencias entre los equipos punteros

Los valores de velocidad punta en los distintos sectores también ofrecen una pequeña pista sobre cómo distribuyen los equipos la energía de la batería a lo largo de una vuelta. Y aquí hubo grandes diferencias.

Ferrari, por ejemplo, tuvo un rendimiento relativamente pobre en la speed trap oficial antes de la primera curva. Charles Leclerc alcanzó allí 294 km/h, y Lewis Hamilton 291 km/h. Como comparación, Lando Norris fue registrado en su vuelta más rápida con 309 km/h.

Sin embargo, Ferrari fue mucho más fuerte en la medición en la línea de meta al final de la vuelta. Leclerc alcanzó 308 km/h, mientras que Antonelli apenas llegó a 293 km/h. También al final del segundo sector Ferrari se movió bien, con 298 km/h.

También resultan interesantes las cifras de velocidad punta de Red Bull. Isack Hadjar alcanzó 286 km/h al final del primer sector, tras la curva 5, en su vuelta más rápida. El ganador del segundo entrenamiento, Piastri, solo llegó allí a 266 km/h, y el compañero de Hadjar, Max Verstappen, incluso apenas alcanzó 250 km/h.

Esto sugiere que Red Bull gastó gran parte de su energía ya en el primer sector, lo que les dejó peor posicionados en las mediciones de velocidad de los sectores dos y tres.

Las grandes diferencias —también dentro de los propios equipos— muestran que los equipos aún no tienen completamente claro cuál es la gestión ideal de la batería para el circuito de Albert Park. Es muy posible que en el tercer entrenamiento libre se realicen más pruebas una vez analizados los datos del viernes.

Zona media: ¿Audi, de repente el mejor del resto?

Pero no solo hubo conclusiones interesantes entre los equipos punteros, también en la zona media. A una vuelta rápida, Racing Bulls impresionó con el rookie Arvid Lindblad. El británico marcó el octavo mejor tiempo en la clasificación general. Sin embargo, su long run dejó mucho que desear: con 2,62 segundos de media por vuelta de desventaja respecto a la cabeza, se situó claramente en la parte trasera del grupo medio.

Con mucho combustible, en cambio, Audi convenció. Nico Hulkenberg realizó el long run más rápido de la zona media, con una media de 1,95 segundos por vuelta de desventaja respecto a George Russell. Su compañero Gabriel Bortoleto (+2,14) también se situó en la parte delantera del grupo medio.

El equipo Haas pareció tener más problemas con mucho peso que a una sola vuelta. Al equipo estadounidense le faltaron alrededor de 2,4 segundos por vuelta respecto a la cabeza. Eso los situó también por detrás del piloto de Alpine Franco Colapinto (+2,13) y de Liam Lawson en el segundo Racing Bulls (+2,16).

Los últimos en los long runs fueron Alexander Albon con Williams (+2,82) y el piloto de Cadillac Valtteri Bottas. El finlandés terminó incluso muy destacado en el último lugar, con una desventaja media de 4,84 segundos por vuelta. Aston Martin no realizó tandas largas.

Desgaste bajo: probable estrategia a una parada

Los neumáticos probablemente no serán un gran problema este fin de semana. El desgaste fue muy bajo durante los long runs con los tres compuestos y podría incluso disminuir aún más a lo largo del fin de semana, a medida que la pista gane agarre.

Por ello, todo apunta a que Melbourne volverá a resolverse con una clara estrategia de una sola parada, como ya ocurrió en años anteriores.

El jefe de ingeniería de Pirelli, Simone Berra, explica: "El fenómeno del graining, conocido en Melbourne, volvió a aparecer este año, aunque en general fue más evidente en el eje delantero".

"Según nuestras primeras conclusiones, ninguna de las opciones parece estar especialmente penalizada, por lo que los tres compuestos pueden entrar en juego en las posibles estrategias de carrera. El desgaste parece limitado y manejable para los pilotos".

