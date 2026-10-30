Fórmula 1 GP de México

Krack, impresionado con el 'talento especial' de Alonso con coches rotos

El director en pista de Aston Martin se pregunta de dónde saca rendimiento Fernando Alonso cuando lleva un coche dañado en las carreras de F1.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 30 oct 2026, 11:47

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El inicio del GP de Estados Unidos 2026 de F1 ya arruinó gran parte de las opciones de Aston Martin y Fernando Alonso cuando un toque con Alex Albon dañó el AMR26 del asturiano, que tuvo que completar así la carrera.

"Creo que perdimos medio segundo o más por vuelta. El coche está destrozado, falta la mitad del suelo. No sé cómo seguimos adelante y cómo fuimos medianamente competitivos", había admitido el propio Alonso.

Este jueves, ante los medios, Mike Krack, director en pista de Aston Martin, no quiso revelar la cifra de la pérdida de ritmo del monoplaza verde en Austin con los datos, aunque admitió que sabían cuánto fue. Y sobre la capacidad del bicampeón de llevar coches dañados hasta la meta, declaró: "Sí, tiene un talento especial para compensar daños como ese. No sé, ¿será rabia? Como decir 'Te voy a enseñar ahora lo que puedo hacer', es impresionante".

"A veces te pasa eso con los pilotos, que el coche no está como esperas y pese a ello tienen un un rendimiento muy bueno. Quizá les ayude no ver lo que está dañado, solo sentirlo. Pero creo que fue bastante impresionante", admitió.

Krack explicó además cómo el rendimiento fue cambiando con el paso de las vueltas, aunque, pese a que Alonso calculaba que sin daños habría podido puntuar, no quiso hablar de hipótesis.

"El rendimiento también se fue mermando por etapas. Sin duda al principio, cuando faltaba la parte izquierda del suelo. Pero luego también más tarde, con el alerón que tuvimos que cambiar. Ahora bien, ¿en qué posición habríamos terminado? ¿Cuál habría sido el rendimiento? Al fin y al cabo, todo son hipótesis".



"Creo que lo positivo fue que, a pesar de los daños, pudimos rodar en una posición decente. Aún muy lejos de los puntos, para ser sinceros. Pero es esperanzador, digámoslo así. No me interesan mucho los 'y si…' y todo eso, porque no podemos dar marcha atrás. Pero es esperanzador que hayamos estado en una mejor posición, a pesar de los daños".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En otro momento del jueves, a Fernando Alonso le preguntaron por algo similar, sobre cómo mantiene la motivación pese a no tener muchas posibilidades de éxito con el coche actual: "Creo que eso forma parte del deporte. Creo que no se gana siempre. Hay más derrotas que victorias, eso forma parte del camino".

"Soy una persona muy competitiva y sigo sintiendo que puedo hacerlo mucho mejor de lo que indican los resultados. Sigo compitiendo en varias categorías y con varios coches, y siempre me siento competitivo cuando dispongo de una máquina a la altura para pilotar.

No importa si se trata de rally, resistencia, karting o Fórmula 1. Me levanto cada día pensando que soy mejor que algunos de mis competidores y algunos de mis rivales", continuó.

Y remató: "Cada fin de semana tengo la oportunidad de demostrarlo y me encanta lo que hago. No es un trabajo. Cada vez que me levanto hago lo que me apasiona. Es un privilegio formar parte de este equipo y de este deporte".

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