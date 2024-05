Tailandia acelera para tener un GP de F1 tras una reunión en Imola

Durante el Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1, el primer ministro de Tailandi, Srettha Thavisin, mantuvo una conversación con el presidente de la categoría, Stefano Domenicali, y se reunió con otras partes interesadas. El proyecto del Gran Premio de Tailandia tiene el apoyo del Gobierno, y al parecer, el político preguntó por la posibilidad de que Red Bull se sumara a la iniciativa.

Srettha Thavisin pretende llegar a un acuerdo para organizar una carrera callejera en Bangkok, con la esperanza de que pueda estar en el calendario en 2027 o 2028. Tras su visita, el primer ministro tailandés publicó en las redes sociales su convencimiento de que la cita ayudaría al país a darse a conocer de forma internacional.

"En línea con la intención del Gobierno tailandés de llevar la Fórmula 1 a Tailandia en un futuro próximo, he visitado el Autodromo Enzo e Dino Ferrari y he mantenido una conversación con ejecutivos del Formula One Gruop [FOM]", escribió. "Eso coincide con nuestra política de situar a Tailandia en el radar mundial de los eventos y actividades internacionales".

La candidatura de la nación asiática encaja con el claro objetivo del campeonato de establecerse en más grandes premios en la región, y parece que Stefano Domenicali está entusiasmado con la idea de la carrera en Bangkok, ya que visitó Tailandia en abril para hablar con el primer ministro.

Sin embargo, lo que está claro es que la llegada de carreras como la del Gran Premio de Tailandia, podría significar perder algunas de las pruebas actuales, sin ir más lejos, la que se celebra en Imola. Recientemente, el italiano estuvo en una reunión con analistas de Wall Street y afirmó que la Fórmula 1 no tiene la intención de ampliar más el calendario, y a medios italianos aseguró que habrá que tomar decisiones difíciles pronto.

"Estamos viendo un gran interés de muchos países en la Fórmula 1, y eso representa una oportunidad para el desarrollo", dijo. "Al mismo tiempo, nos obliga a tomar decisiones en cuanto al calendario".

